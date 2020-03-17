Huawei P40 Lite Türkiye'de Satışa Hazır!

Kullanıcılarına yeni bir teknoloji deneyimi sunan Huawei P40 Lite; fotoğraf, eğlence ve fiyat/performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Huawei Mate 30 Pro’dan sonra AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri ile piyasaya sürülen ilk Huawei cihazlarından biri.

6.4 inç Huawei Punch FullView Ekran, sürükleyici bir izleme deneyimi sunarak yüzde 90.6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD+ çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor.

Kirin 810, sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak mükemmel performans ve güç verimliliğini destekleyebiliyor.

Huawei'den Akıllı Deneyim, Akıllı Yaşam Tarzı

Cihazda yer alan 6GB RAM, CPU ve GPU'nun güçlü performansını mükemmel bir şekilde ortaya çıkarmasına yarıyor. İster uygulama başlatmak ister video düzenlemek ister zorlu oyunları çalıştırmak için olsun kullanıcılarına kesintisiz bir eğlence deneyimi yaşatıyor.

Dört Kamerayla Her Açıyı Yakalayın

Huawei P40 Lite dörtlü arka kamerasıyla büyük bir atılım gerçekleştiriyor. 48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştirerek şaşırtıcı renkler üretiyor. 8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor.

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleriyle sunulan Huawei P40 Lite, Nisan başında Türkiye’de satışa sunulacak.