Huawei P40 Lite Türkiye Fiyatı Açıklandı

Mart ayında tanıtımı gerçekleştirilen Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu. Yakında ülkemizde satışa sunulacak olan Huawei P40 Lite’ın teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Huawei P40 Lite Türkiye Fiyatı

Sakura pembesi, gece yarısı siyahı ve su yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı 3.199 TL olarak açıklandı.

Huawei P40 Lite Teknik Özellikleri

6.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Huawei P40 Lite, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2310 x 1080 (Full HD+) piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Kirin 810 işlemcisinden alan Huawei P40 Lite 6 GB RAM’e sahip. Huawei P40 Lite modelinde 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Huawei P40 Lite modelinin arka kısmında 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP derinlik olmak üzere toplamda dört adet kamera yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 16MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

40 Watt’lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Huawei P40 Lite, 4200 mAh batarya kapasitesine sahip. Android 10 ile birlikte gelen Huawei P40 Lite modelinde Google servisleri yer almıyor.