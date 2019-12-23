Huawei P40 Modeli Grafen Batarya mı Kullanacak?

Huawei Fransa tarafından yanlışlıkla yapılan yeni bir paylaşım, önümüzdeki yıl akıllı telefon dünyasında yaşanacak en önemli değişikliği bizlere şimdiden göstermiş olabilir.

Samsung, uzun yıllardır akıllı telefonlarda kullanılan batarya teknolojisini değiştirmek adına geliştirmeler yapıyordu. Halihazırda lityum-iyon piller kullanan telefon üreticileri, daha iyi performans ve daha kısa sarj süreleri konusunda birbirleriyle yarışıyorlardı. Samsung ise birkaç yıl önce yaptığı açıklama ile Grafen Top adını verdiği yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurmuştu. İçeriğinde lityum-iyon yerine grafen maddesi kullanılan yeni bataryaların, daha uzun kullanım süreleri sunmalarının yanı sıra birçok yeniliği daha beraberinde getirdikleri bildiriliyordu.

Samsung Galaxy S11 modellerinden en az birinin grafen batarya kullanarak kullanıcılara ulaşacağı dile getirilirken, açıklama beklenmeyen bir yerden geldi. Huawei Fransa, Huawei P40 modeline dair ilk görselleri paylaştığı gibi telefona dair kimi bilgileri de açığa çıkardı.

Grafen batarya teknolojisi nedir?

Yapılan paylaşım her ne kadar Fransızca da olsa telefonda "graphene" batarya kullanıldığı açıkça fark edilebildi. Bu batarya sayesinde P40 modelinin yüzde 0 şarjdan yüzde 100 seviyesine sadece 45 dakikada gelebildiği söylenirken, telefonun kamera kullanımına dair de detaylar görselde yerini aldı. Paylaşımın hemen ardından gönderi silinirken, PhoneArena görselleri çoktan yakalamıştı.