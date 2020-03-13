Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro PE Fiyatı Sızdırıldı

Huawei P40 serisinin 26 Mart’ta duyurulması planlanıyor. P40 Lite E ve P40 Lite’ın ardından daha güçlü ve Kirin 990 5G işlemci ile çalışan Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro PE amiral gemisi telefonlar tanıtılacak. P40 özelliklerinin ardından fiyatlar da sızdırıldı. Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro PE fiyatları farklı iki kaynaktan paylaşıldı.

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro PE Fiyatı

Geçtiğimiz gün, Huawei P40 serisinin ön tasarımını gösteren bir görsel Çinli üretici tarafından paylaşılmıştı. Bugün Huawei P40 serisinin fiyatları paylaşıldı ve eblette resmi kaynaktan değil. Güvenilir tahminci Teme’e göre, Huawei P40 fiyatı Avrupa’da 799 Euro - 899 Euro arasında olacak. Huawei P40 Pro fiyatı 999 Euro - 1099 Euro arasında olacak. Serinin tepe modeli olacak Huawei P40 Pro PE fiyatı 1199 Euro - 1299 Euro arasında olacak. Bir teknoloji blogu da Huawei P40 serisinin sızdırılan fiyatlarını paylaştı. 128GB Huawei P40 ve 256GB Huawei P40 fiyatı 849 Euro ve 1139 Euro olacak.

Yakın tarihli bir raporda Huawei P40’ın 8GB RAM ve 128GB depolama ile geleceği, Huawei P40 fiyatının 999 Euro olacağı ortaya çıktı. 8GB RAM + 256GB depolama ve 8GB RAM + 512GB depolama gibi daha yüksek modeller 1099 Euro ve 1249 Euro olacak. Huawei P40 serisinin Dragon Edition, Gundam Edition, Aerospace Edition gibi yeni özel sürümleri olması bekleniyor.

Huawei P40 26 Mart'ta Tanıtılacak

Yakında tanıtılacak Huawei P40 serisi birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunacak. Huawei P40 ve P40 Pro, büyük olasılıkla artırılmış optik zoom özellikleri sunacak ikinci nesil periskop zoom kamerası ile donatılacak. Google Mobil Servisleri (GMS) Huawei P40 serisinde bulunmayacak. Kullanıcılar, AppGallery uygulama mağazasını kullanacak.