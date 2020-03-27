Huawei P40 Pro AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

Huawei, P40 serisini dün resmi olarak tanıttı. P40 özellikle P40 Pro ve P40 Pro Plus modelleri kamera özellikleriyle beğeni kazandı. Kirin 990 5G işlemciden güç alan P40 serisi hemen AnTuTu testine sokuldu.

Huawei, dün düzenlenen etkinlikte birçok yeni ürün (Watch GT 2e, Sound X kablosuz hoparlörler, Watch GT 2) tanıttı; kuşkusuz gecenin yıldızı P40 serisiydi. Her yeni incelenen akıllı telefon gibi P40 da AnTuTu benchmark testine sokuldu. AnTuTu’da ELS-AN00 model numarasıyla görünen, P40 Pro modeli (8GB RAM + 128GB depolama), AnTuTu’da toplam 482.457 puan aldı. İşlemci (CPU) testinde 153441, grafik işlemci (GPU) testinde 173021 aldı. Bellek skoru 85542 ve kullanıcı deneyimi skoru olarak da 70453 puan aldı. Sonuçlara bakıldığında, P40 serisi temel olarak önceki Kirin 990 5G model - Mate 30 serisiyle aynı. P40 Pro’nun 90Hz yenileme hızına sahip olmasına rağmen benchmark testi sırasında açılmamış olması dikkat çekiyor. 90Hz yenileme hızının açık olması toplam puanı etkileyecek olan UX puanını artırabilir.

AnTuTu Şubat 2020 en iyiler sıralamasında P40 Pro, ASUS ROG 2 ve OnePlus 7T’nin arkasındaydı. Blackshark 3, iQOO 3 gibi güçlü modellerin olacağı Mart ayı sıralaması henüz yayınlanmadı.