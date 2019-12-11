Huawei P40 Pro Bataryası ile Fark Yaratacak

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei P40 Pro'nun bataryası hakkında birkaç sızıntı ortaya çıktı. Gelin hep beraber Huawei P40 Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei P40 Pro, 5.500 mAh Dev Batarya ile Gelebilir

Huawei P40 Pro bataryası ile ortalığı karıştırabilir. Huawei P40 Pro'nun 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 Pro'nun hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada tamamen şarj olacağı söyleniyor. Huawei P40 Pro, 6.5 inçlik şelale ekran ile gelebilir. OLED ekranın HD+ çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği konuşuluyor.

Akıllı telefonun %98 civarından ekran/ kasa oranına sahip olacağı yine sızdırılan bilgiler arasında yer almakta. Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisii destekleyen Kirin 990 yonga setinden alması bekleniyor. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Huawei P40 serisinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Bildiğiniz üzere Huawei, Google lisansına sahip değil. Bundan dolayı yeni akıllı telefon modellerinde Google servisleri bulunmuyor. P40 serisinin de Google servisleri olmadan geleceği biliniyor. Google belki yeniden Huawei'ye yeniden lisans verebilir. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.