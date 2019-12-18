Huawei P40 Pro Çıkış Tarihi Belli Oldu! Google Servisleri Olacak Mı?

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini ne zaman tanıtacağı belli oldu. Kullanıcılar Huawei P40 Pro'da Google servislerinin olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkındaki tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Huawei P40 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei, yeni akıllı telefon modelini 2020 yılının Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunacak. Huawei tüketici grubu CEO'su Richard Yu, P40 ve P40 Pro’nun Mart ayında Paris’te düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacağını söyledi. Huawei P40 ve P40 Pro'nun özelliklerinin ne olacağı bilinmiyor. Richard Yu açıklamasının devamında Huawei P40 ve P40 Pro'nun Android 10 işletim sistemi ile geleceğini ancak Google servislerinin yer almayacağını duyurdu.

Huawei P40 serisinde Google servisleri ne yazık ki yer almayacak. ABD, bildiğiniz üzere Huawei'yi Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı için kara listeye almıştı. Yaşananların ardından Google Huawei'nin lisansını elinden almıştı. Huawei P40 serisinde Googler servislerinin bulunmaması çok büyük eksiklik. Cihazlar Google servisleri olmadığı için ülkemizde satışa sunulmayabilir.