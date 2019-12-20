Huawei P40 Pro Kamerası ile Ezber Bozacak

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 Pro'nun telefoto kamerasının kaç MP olacağı ile ilgili bir sızıntı geldi.

Huawei P40 Pro Kamerası ile Ortalığı Kasıp Kavuracak

Analist Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamada periskop telefoto lensleri ile donatılmış Huawei marka akıllı telefonların 2020 yılında görücüye çıkacağını söyledi. Gelen sızıntılara göre Huawei P40 Pro, F/4.0 diyafram açıklığına sahip yeni tasarlanmış bir 8MP periskop telefoto sensör ile gelecek. P40 Pro, Huawei'nin 10X optik zoom ile gelen ilk akıllı telefonu olacak.

'nun ana kamera sensörünün kaç MP olacağı henüz bilinmezliğini korumakta.yonga setinden güç alması beklenen P40 Pro'nun 50 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyenbataryadan beslenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Huawei P40 Pro'nunekrana sahip olacağı söylenmekte.

Huawei P40 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri 2020 yılının Mart ayında Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Huawei P40 ve P40 Pro'nun Android 10 işletim sistemi ile geleceği ancak Google servislerinin bulunmayacağı açıklandı.