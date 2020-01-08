Huawei P40 Pro Önemli Özellikten Vazgeçebilir!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Huawei P40 Pro önemli bir alışkanlığını geride bırakacak.

Ekranı Nasıl Olacak?

Huawei geçtiğimiz seneyi dolu dolu bir yıl olarak geçirdi. Şirket yaşadığı sorunların ardından işine daha sıkı bir şekilde bağlanmaya karar verdiğini açıklamıştı ki bu da bizi bu sene iddialı modeller ile karşılaşacağımız görüşüne sürüklüyor. Bu arada P40 Pro ile ilgili bazı yeni söylentiler bulunuyor. Ancak tersine bir şekilde şirket, P40 Pro ile birlikte premium bir özelliğin kullanımına son verecek gibi gözüküyor.

Bu yeni söylentiye göre yeni model kavisli ekran ya da şelale ekran ile gelmeyecek. Bildiğiniz üzere cihaza kaliteli hissi katan bu tasarım pek çok kişi tarafından da oldukça beğeniliyordu.

Sızıntılar geçtiğimiz saatlerde yayınlanan P40 Pro görüntülerine dayanıyor. Bu, son zamanlarda Huawei sızıntılarının çoğunu gördüğümüz kaynak ile aynı. Görüntülerin kaynağının neresi olduğu halen açık bir şekilde belli olmadığı için sızıntının doğru olmayabileceğine yönelik bazı şüpheleri barındırabiliriz.

P40 Pro Neden Geleneksel Ekran Yapısı ile Gelsin?

Her şeye rağmen P40 Pro'da geleneksel ekran yapısı beklemenin pek de doğru olmadığını düşünüyorum. Kavisli ekran P30 Pro, Galaxy S10 ve Mi Note 10 gibi birkaç cihaz da dahil olmak üzere çok sayıda amiral gemisi cihazın ortak bir özelliği durumunda. Bununla birlikte tamamen premium bir görünüş de katıyor. Peki P40 Pro neden eski yapıya geri dönebilir?

Öncelikle kavisli ekranlar 'premium' bir özellik olabilir. Ancak iş işlevselliğe gelince pek de böyle değil. Kullanımı zor bir yapıya sahip olan kavisli ekranlarda dokunmak istemediğiniz yerlere dokunmak genellikle çok kolaydır. Burada düşünebileceğimiz en büyük neden, şirketin geçmiş modellerinden geri bildirim alması olabilir. Kullanıcılar bu tasarımı işlevsel bulmadılarsa şirket de uygulamaya son vermiş olabilir.

Alternatif nedenlerden birisi de maliyet olarak öne çıkıyor. Şirket maliyetleri düşük tutup fiyat tarafında rekabetçi bir tutum takınmak istediyse bu yönde bir adım atmış olabilir. Nitekim Google sonrası işler daha zor bir hal aldı ve şirketin muhtemelen bu rekabetçiliğe ihtiyacı var.

Ya da bu sızıntılar yanlış olabilir. Şirket belki de yeni modelde şelale ekrana ya da kavisli ekrana yer verecektir. Her neyse, muhtemelen Mart 2020 tarihinde tüm bunları öğrenmiş olacağız. Bu sırada ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.