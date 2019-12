Huawei P40 Pro Önümüzdeki Senenin En İyisi Olabilir

Bazı iddialara göre Huawei P40 Pro tasarımı ile önümüzdeki senenin en iyi akıllı telefonu olabilir.

Akıllı telefonlardaki en önemli bileşenlerden birisi olan ekran son zamanlarda zirveye doğru oynamaya başladı. Bununla birlikte yeni trendler üreticilerin ekran tasarımlarından ödün vermesine neden oldu. Tüm bu tavizlerin temel nedeni ise çerçeveleri yok etmek adına ön kameralara bir yer aramaktan kaynaklanıyor.

Bu noktada ideal çözümün ön kameraları ekran altına yerleştirmek olduğunu fark eden üreticiler, şimdi de görüntü kalitesini etkilemeyecek şekilde bunu yapabilmek için çalışıyor. Oppo ve Xiaomi bu teknoloji üzerinde çalıştıklarını diğerlerinin gözlerine sokmaktan çekinmeyen üreticiler arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Huawei, P40 Pro'nun şimdiye kadar görülmemiş bir tasarım ile geleceğini açıkladı. Beklenen detay ekranın dört tarafında şelale ekran. Bu sektör için bir ilk niteliği taşıyacak. Buna karşın kamera tarafında ise ekran içinde delikli kamera yapısına yer verilmesi bekleniyor.

Based on rumors, leaks and CAD.

This is your clearest look at the #HuaweiP40Pro

and its quad curved display with rear penta camera system.

Designed by me

Rendered by @9techeleven #Huawei #HuaweiP40series pic.twitter.com/P0o1gWQn22