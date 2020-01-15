Huawei P40 Pro Özellikleri Netleşiyor

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 Pro'nun ekran koruyucu camı sızdırıldı. Gelin hep beraber Huawei P40 Pro nasıl olacak yakından bakalım.

Huawei P40 Pro Nasıl Olacak?

Huawei P40 Pro'nun ekran koruyucusu sızdırıldı. Sızdırılan ekran koruyucusu Huawei P40 Pro'nun kavisli ekran ile donatılmış olacağını ortaya koydu. Gelen sızıntılara göre, Huawei P40 Pro çentiksiz bir 6,5 inç OLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun 120 Hz'lik ekran yenileme hızına sahip olduğu konuşulmakta. Hemen aşağıdan Huawei P40 Pro'nun ekranın nasıl olacağını görebilirsiniz.

Sol taraftaki P30 Pro, ortadaki P40 Pro ve sağdaki Honor Magic 2

Huawei P40 Pro'nun Kirin 990 yonga setinden güç alması bekleniyor. Akıllı telefonun 5 arka kamera sensörü ile gelmesine kesin gözüyle bakılmakta. Cihazın ana arka kamerasının 52 MP olacağı söylenmekte. 50 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olması beklenen P40 Pro'nun 5.500 mAh bataryadan besleneceği konuşulmakta.

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri 2020 yılının Mart ayında Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Huawei P40 ve P40 Pro'nun Android 10 işletim sistemi ile geleceği ancak Google servislerinin bulunmayacağı açıklandı.