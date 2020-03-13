Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) Özellikleri Sızdırıldı

Huawei’nin 26 Mart’ta P40 serisini tanıtması bekleniyor. Serinin en üst (tepe) modeli olacak Huawei P40 Pro PE’nin özellikleri belli oldu. Telefonun Güney Koreli bir perakendecide görünmesiyle birlikte tasarımından teknik detaylarına her şey açığa çıktı. İşte Huawei P40 Pro PE özellikleri ve fiyatı

Huawei P40 Pro PE Özellikleri

26 Mart’ta Huawei’den üç akıllı telefon (P40, P40 Pro ve P40 Pro PE) göreceğiz. P40 serisinin en güçlü üyesi dolayısıyla da en çok dikkat çeken modeli P40 Pro PE olacak. Huawei P40 Pro Premium Edition, online mağazada göründü ve telefon hakkında tüm merak edilenler ortaya çıktı.

Huawei P40 Pro PE, 120Hz yenileme hızı sunan çift delikli OLED kavisli ekrana sahip olacak. Ekran 6.7 inç büyüklüğünde ve 1440 x 3160 piksel çözünürlüğünde olacak. Parmak izi okuyucu OLED panele entegre (gömülü) olacak. Kirin 990 5G işlemci ile gelecek telefonda 12GB RAM ve dahili 512GB depolama alanı bulunacak. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefonun arkasında beşli kamera kurulumu göreceğiz. Beşli kamera sistemine sahip ilk Huawei telefon olacak. 52 megapiksel ana lens, 40 megapiksel ikincil lens, 8 megapiksel üçüncü lens, 3D ToF (Time of Flight) sensörü ve periskop zoom kamerayı içeren bir kurulum karşımıza çıkacak. Telefonun önünde EIS ve OIS özellikli 3D ToF lens ve 32 megapiksel ana lensden oluşan çift kamera kurulumu göreceğiz.

Huawei P40 Pro PE Fiyatı

50W hızlı şarj, 27W hızlı kablosuz şarj destekleyen 5500 mAh bataryadan güç alan Huawei P40 Pro PE, IP68 dereceli bir gövdeye sahip olacak. Telefonun fiyatının 1338 dolar - 1450 dolar arasında olması bekleniyor.