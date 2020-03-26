Huawei P40 Pro Plus 5G Özellikleri Sızdırıldı

Huawei P40 serisi (P40, P40 Pro, P40 Pro+ 5G) bugün TSİ 16.00’da başlayacak online etkinlikte tanıtılacak. Lansman öncesi, Huawei P40 ve P40 Pro özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Hemen arkasından Huawei P40 Pro+ 5G (Huawei P40 Pro Plus 5G veya P40 Pro Premium) modelin teknik özellikleri sızdırıldı. P40 Pro akıllı telefonun gelişmiş sürümü, P40 serisinin tepe modeli olacak Huawei P40 Pro+ özellikleri isabetli tahminler yapan Roland Quandt tarafından paylaşıldı.

Huawei P40 Pro+ 5G Özellikleri

Huawei P40 Pro Plus 5G, P40 ve P40 Pro’ya da güç veren Kirin 990 5G işlemci ile gelecek. P40 Pro+, şirketin 120Hz yenileme hızını destekleyen ekrana sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ekran boyutu 6.58 inç olacak. P40 da aynı boyutta ekranla gelecek ancak 90Hz yenileme hızını destekleyecek. Her iki telefon da aynı boyutlarda olacak.

P40 Pro, 8GB RAM’e sahip olacak ancak Plus modeli 12GB RAM ile gelecek. Telefonun 10x’e kadar optik zoomu destekleyen iki telefoto lensi barındıran beşli kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. P40 Pro, 4200 mAh bataryadan güç alıyor; Plus modelin de aynı kapasitede batarya ile gelmesi bekleniyor. Pro model 40W SuperCharge destekliyor ancak gelişmiş sürümü daha hızlı şarjı destekleyecek.

Huawei P40 Fiyatı

Fiyat noktasında, Huawei P40 fiyatının (8GB RAM ve 128GB depolama) 799 Euro, Huawei P40 Pro fiyatının 999 Euro’dan başlayacağı tahmin ediliyor. Huawei P40 Pro+ 5G fiyatına ilişkin tahmin yok.