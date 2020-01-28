Huawei P40 Pro Premium Konsept Videosu Yayınlandı

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 Pro'nun tasarımını gösteren konsept videosu kullanıcılar ile paylaşıldı.

Huawei P40 Pro, Tasarımı ile Dikkatleri Çekecek

Yayınlanan konsept videosunda Huawei P40 Pro'nun tasarımı açık bir şekilde görülmekte. Cihazın ön tarafında iki adet delikli kamera sensörünün olacağı arka tarafta ise 5 adet kamera sensörünün olacağı görünmekte. Ekrandan parmak izi teknolojisini destekleyecek olan Huawei P40 Pro'nun sağ tarafında ses açma / kapatma tuşu ve güç düğmesi bulunacak.

Huawei P40 Pro'nun Kirin 990 yonga setinden güç almasına kesin gözüyle bakılmakta. 6.5 inçlik şelale ekran ile karşımıza çıkacak olan Huawei P40 Pro, 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyecek olan cihazın kaç GB RAM'e sahip olacağı şu an için bilinmezliğini korumakta.

Hemen aşağıdan Waqar Khan isimli YouTube kanalının paylaştığı Huawei P40 Pro'nun premium konsept videosunu izleyebilirsiniz.

Huawei P40 serisi Mart ayında Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Cihazlar tanıtıldığında tüm bilgilere Tamindir.com üzerinden ulaşabileceksiniz. Bizleri takipte kalın!