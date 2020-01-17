Huawei P40 Pro, Seramik Gövde ile Dikkat Çekecek

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 Pro'nun seramik versiyonun olacağı ortaya çıktı.

Huawei P40 Pro'nun Seramik Versiyonu Olacak!

Evan Blass, Huawei P40 Pro'nun render görsellerini paylaştı. Paylaşılan render görselinde Huawei P40 Pro'nun beş adet kamera sensörüne sahip olacağı görülmekte. Sızıntıya göre, bu kamera sensörleri iki sütun halinde olacak. Akıllı telefonun 10X optik zoom yapmak için periskop lense sahip olduğu söylenmekte. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Huawei P40 Pro'nun ön tarafında iki adet delikli kamera sensörünün olacağı yine sızdırılan görselden görülemekte. Huawei P40 Pro'nun seramik gövdeye sahip özel bir versiyonun olacağı konuşulmakta. Seramik gövdeye sahip olan P40 Pro'nun normal versiyona göre daha pahalı olması beklenmekte.

Gücünü Kirin 990 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılan Huawei P40 Pro, Mart ayında Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Huawei P40 Pro hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!