Huawei P40 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modeli olan P40 Pro hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Huawei P40 Pro'nun kılıfları sızdırıldı. Gelin hep beraber Huawei P40 Pro nasıl olacak yakından bakalım.

Huawei P40 Pro Nasıl Görünecek?

Huawei P40 Pro'nun nasıl görüneceği ile ilgili geçtiğimiz günlerde birkaç sızıntı gelmişti. Bu sızıntılari ile cihazın tasarımı az çok belli olmuştu. Bugün ise Huawaei P40 Pro'nun kılıfı ortaya çıktı. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında 5 adet kamera sensörü olması bekleniyor. Bu kamera sensörleri hakkında henüz sızıntı bulunmamakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Huawei P40 Pro'nun Kirin 990 yonga setinden güç alması beklenmekte. Akıllı telefonun %98 civarından ekran/ kasa oranına sahip olacağı konuşulmakta. Hemen aşağıdan Huawei P40 Pro'nun nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Huawei tüketici grubu CEO'su Richard Yu geçtiğimiz günlerde P40 ve P40 Pro’nun Mart ayında Paris’te düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacağını söylemişti.

Huawei P40 Pro hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Huawe P40 Pro'nun tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!