Huawei P40 Resmi Videosu Sızdırılan Özellikleri Doğruluyor

Huawei, yeni amiral gemisi telefonları P40 ve P40 Pro için ilk resmi tanıtım videosunu yayınladı. Kısa video, Huawei P40 Pro’nun sızdırılan özelliklerini doğruluyor.

Huawei P40 serisi (P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium) 26 Mart’ta düzenlenecek online etkinlikte tanıtılacak ve Huawei P40 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, merak ettiğimiz tüm detayları öğreneceğiz. Huawei P40 lansmanına az bir zaman kala Çinli üreticiden şimdiye kadarki sızıntıları doğrulayan kısa bir video geldi. P40 Pro’nun selefi gibi kavisli bir ekran ile geleceği ve arka kameranın rahatsız edici boyutta çıkıntılı olacağı netçe görülüyor. Telefonun arka kamera kurulumu gösterilmiyor ancak “vizyoner” fotoğrafçılık tanımından anlaşılan kamera noktasında büyük bir geliştirme göreceğiz.

Huawei P40 ve P40 Pro’nun 5G bağlantısını destekleyen Kirin 990 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında, P40 Pro’nun RYYB filtreli 52 megapiksel birincil sensör, 40 megapiksel ultra geniş açılı lens, 10x optik zoom yapabilen periskop lens ve ToF sensörü ile geleceği söylentisi var. Amiral gemisi telefonun çift selfie kamerası taşıyan çift delikli 120Hz AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Resmi videoya ek olarak, P40, P40 Pro ve P40 Pro PE telefonlarını gösteren bir görsel bugün güvenilir bir kaynak olan Evan Blass tarafından paylaşılmıştı. Görselde P40’ın arkada üçlü kamera, P40 Pro’nun dörtlü kamera taşıdığı görülüyor. P40 Pro Premium, seramik kasası ve beşli kamera kurulumu ile diğer modellerden ayrılacak.