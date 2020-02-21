Huawei P40 Serisi EMUI 10.1 ile Gelebilir

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 serisinin hangi EMUI arayüzü ile geleceği ortaya çıktı. Gelin hep beraber Huawei P40 serisine yakından bakalım.

Huawei P40 Serisi Neler Sunacak?

Huawei P40 serisinin Android 10 işletim sistemine sahip EMUI 10.1 arayüzü ile geleceği ortaya çıktı. Cihazlarda Google servisleri bildiğiniz üzere yer almayacak. Henüz EMUI 10 güncellemesi cihazlara yeni yeni gönderilmeye başlandı.

EMUI 10.1 arayüzü ile cihazlara hangi yeniliklerin geleceği şu an için bilinmezliğini korumakta. EMUI 10.1'in yüksek performans sunacağı söylenmekte. Huawei P30 serisinin de EMUI 10.1 güncellemesini alacağı söylenilenler arasında yer almakta.

Huawei P40 Pro, 6.5 inçlik şelale ekran ile gelebilir. OLED ekranın HD+ çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği konuşuluyor. Huawei P40 Pro'nun 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 serisinin gücünü 5G bağlantı teknolojisini destekleyen Kirin 990 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılmakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

P40 ve P40 Pro'nun yanı sıra P40 Premium Edition modelinin de tanıtılması beklenmekte. P40 Premium Edition'da 10x optik zoom için 240 mm odak uzunluğuna sahip periskop telefoto lens ile birlikte toplam 5 arka kamera sensörünün bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını Mart ayında Paris'te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Huawei P40 serisi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.