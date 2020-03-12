Huawei P40 Serisi, Üç Ön Kamera ile Gelecek

Huawei P40 serisi 26 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak. Corona virüsü nedeniyle sanal basın toplantısında tanıtılacak telefon, ön kamerasıyla farklılık yaratacak.

Huawei, koronavirüs salgını nedeniyle Paris’te bir lansman düzenlemek yerine sanal olarak basın toplantısı düzenleyecek. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi akıllı telefonu P40 serisinin 26 Mart’ta tanıtılacağı da yayınlanan afişle resmileşti.

Huawei tarafından paylaşılan görselde dikkat çeken detay üçlü ön kamera kurulumu. P40 ekranında üç selfie kamerası göreceğiz ve üst çerçeveler dahil olmak üzere ekranın etrafında çok ince bir çerçeve olacak. Telefonun sol ve sağ yanında çerçeve neredeyse yok gibi görünüyor. P40’ın ön kameraları ve çerçevesi dışında tasarımına ilişkin resmi bir bilgi yok. Huawei P40 Pro modelinde arkada beş kamera olması bekleniyor. Kurulum, 1/1.28” Sony IMX700 52 megapiksel Hexadeca Bayer RYYB lens, 1/1.5” Sony IMX650 40 megapiksel ultra geniş Cine RGGB lens, 3x optik zoom yapabilen telefoto lens, 10x optik zoom yapabilen çift prizma periskop zoom lens ve ToF (Time of Flight) sensörden oluşuyor.

Huawei’den üç cihaz tanıtması bekleniyor: P40, P40 Pro ve P40 Pro PE. Huawei P40 Pro PE’nin seramik gövde ile gelmesi ve 10x optik zoom desteği sunan kameraya sahip olması bekleniyor. Üç model de Huawei’nin kendi Kirin 990 5G işlemcisinden güç alacak. 26 Mart’ta Huawei lansmanında #VisonaryPhotography görüşmek üzere!