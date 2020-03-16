Huawei P40 Tasarımı ve Renkleri Ortaya Çıktı

Huawei P40 serisinin tanıtımına çok az kaldı. Huawei P40 fiyatı ve tepe model Huawei P40 Pro PE özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi de Huawei P40 renkleri ve kamera tasarımını gösteren resmi görseller paylaşıldı. Karşınızda Huawei P40!

Huawei P40, Huawei P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition (PE), 26 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak ve Huawei P40 özelliklerini öğreneceğiz. P40 lansmanına az bir süre kaldığından sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bugün de Huawei P40 renklerini ve arka kamerasını gösteren bir görsel paylaşıldı. İlk bakışta tek bir modelin farklı renkleri koyulmuş gibi hepsi aynı görünüyor ancak yakından, dikkatlice bakıldığında arka kamera tasarımları farklı üç model olduğu görülüyor.

Huawei P40, periskop zoom olmayan üçlü kamera; Huawei P40 Pro, periskop lensli dörtlü kamera; Huawei P40 Pro Premium da beşli kamera kurulumuna sahip olacak. Huawei P40 Pro Premium’un cam yerine seramik kasa kullanacağı ve siyah veya beyaz renk ile geleceği söyleniyor. Huawei P40 ve P40 Pro, gümüş, gri, turuncu (veya altın), siyah, mavi ve şafak rengi ile gelecek. Elbette Soluk Kristal rengi gibi enteresan isimlendirmeler duyacağız.

Kirin 990 5G işlemci, çift selfie kamera, 120Hz OLED ekran ile gelmesi beklenen Huawei P40 serisi tamamen yeni kameralarıyla (yeni 50MP RYYB sensör, daha iyi yakınlaştırma, daha büyük sensörler) birlikte 26 Mart’ta tanıtılacak.