Huawei P40 ve P40 Pro Geliyor! Google Servisleri Olacak Mı? İşte Cevabı

Bir süredir ABD'nin kara listesinde bulunan ve elinden Google lisansı alınan Huawei'nin yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Huawei P40 ve P40 Pro'nun çıkış tarihine ilişkin birkaç söylenti ortaya atıldı.

Huawei P40 ve P40 Pro Ne Zaman Gelecek?

Uzun zamandır merakla beklenen Huawei P40 ve P40 Pro modelleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelen raporlara göre, Huawei P40 ve P40 Pro 2020 yılında tanıtılacak. Şirketin Huawei P40 ve P40 Pro modelleri üzerinde çalıştığı ve bu modelleri global olarak piyasaya süreceği söyleniyor.

Şu anda Huawei'nin elinde Google lisansı yok ve Mate 30 serisinde Google'ın servisleri yer almıyor. Huawei P40 ve P40 Pro modellerinde Google servislerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Google, Huawei'ye lisans verebilir. ABD Hükümeti geçtiğimiz gün Huawei'nin lisansını üçüncü defa 90 gün uzatmıştı.

ABD ile Huawei arasında yaşanan anlaşmazlıklar yeni modeller için tehlike oluşturuyor. Huawei, Google lisansı alamaz ise Google Drive, Google Fotoğraflar uygulamalarına benzer kendi servislerini geliştirebilir. Şirket bildiğiniz üzere kendi işletim sistemini HarmonyOS'u duyurmuştu ve Android ile anlaşmazlık yaşar isek kendi işletim sistemimize geçeceğiz açıklaması yapılmıştı. HarmonyOS işletim sistemi halen geliştirilme aşamasında.

Huawei P40 ve P40 Pro HarmonyOS işletim sistemi ile de gelebilir ancak şirket Android işletim sistemine bağlı kalmak istediklerini açıklamıştı. Huawei P40 ve P40 Pro hakkında henüz herhangi bir sızıntı bulunmuyor. Akıllı telefonların özelliklerinin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.