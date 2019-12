Huawei P40 ve P40 Pro Tasarımı Sızdırıldı

Huawei P40 serisi, Mart 2020’de Paris’te düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi telefonu olacak Huawei P40 ve P40 Pro’nun tasarımını yansıtan fotoğraflar paylaşıldı. Kaynak @OnLeaks olduğundan görseller önem arz ediyor.

Türkiye’de Google servisleri ve uygulamalarının yüklü olmadığı akıllı telefonlardan biri olacak Huawei P40’a ait yeni görseller yayınlandı. Yeni çıkacak mobil cihazları aylar öncesinden Twitter üzerinden paylaşarak heyecan yaratmasıyla bilinen ünlü tüyocu OnLeaks, Huawei P40 ve P40 Pro’nun kamera modülünü gösteren karanlık bir fotoğraf paylaştı.

Görsellerden Huawei P40’ın kamera modülünün dört adet kadar sensör barındırdığını görüyoruz ancak Pro modelindeki kamera sensörlerinin tam sayısını şu anda bilmiyoruz, ancak beş kamera söylentileri var. Bunun dışında telefonun arkasında cam katman ve tüm ekran şerit olacak. P40, 6.1 inç veya 6.2 inç arasında düz bir ekranla gelecek. P40 Pro’nun dört tarafı da kıvrımlı ve 6.5 inç ile 6.7 inç arasında değişen Samsung stili bir ekranı olacak. Köşelerdeki metal çerçeve yeni tasarıma sahip olacak. P40 ve P40 Pro’nun alt kısmında USB-C portu, SIM kart yuvası, hoparlör ızgaraları bulunurken, üst kenarında 2mm’lik bir delik bulunuyor. Ses kontrolü ve güç butonu cihazın sağ tarafına konumlandırılacak. Her iki modelde de 3.5mm kulaklık girişi olmayacak. Şu anda görsellerde netçe göremediğimiz tek şey, ekran. P40 serisinin delikli veya çentikli bir ekranla mı geleceğini bilmiyoruz. Selfie kamerası için açılır modül muhtemelen görmeyeceğiz. Her iki telefonun ekrandan parmak izi tarayıcılı OLED panellerle gelme ihtimali var.

So... Here comes your very first and rather early glimpse at the #HuaweiP40 and #HuaweiP40Pro in form of gorgeous 5K renders! Once again, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/2SN4aAstJI pic.twitter.com/kuDnSSyc0F