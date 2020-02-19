Huawei P40 ve P40 Pro, TENAA'da Görüntülendi

Huawei'nin çok yakında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 ve P40 Pro, Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı.

Huawei P40 Serisi Nasıl Olacak?

Huawei P40, P40 Pro (ELS-AN00 ve ELS-TN00) iki farklı model numarasıyla (ANA-AN00 ve ANA-TN00) gün yüzüne çıktı. Bu model numaraları cihazların iki farklı varyasyonda geleceğini işaret etmekte. Cihazların bir Çin versiyonu bir de küresel versiyonu bulunacak. Dört cihazın da çift modlu 5G'yi, çift SIM kart yuvalarını desteklemesi bekleniyor. Android işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihazlarda Google servisleri ne yazık ki yer almayacak.

Huawei P40 Pro, 6.5 inçlik şelale ekran ile gelebilir. OLED ekranın HD+ çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği konuşuluyor. Huawei P40 Pro'nun 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisini destekleyen Kirin 990 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılmakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

P40 ve P40 Pro'nun yanı sıra P40 Premium Edition modelinin de tanıtılması beklenmekte. P40 Premium Edition'da 10x optik zoom için 240 mm odak uzunluğuna sahip periskop telefoto lens ile birlikte toplam 5 arka kamera sensörünün bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını Mart ayında Paris'te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihazlar hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.