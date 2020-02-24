Huawei P40, Wi-Fi 6+ ile Piyasaya Çıkacak

Önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen Huawei P40 modelinin, Wi-Fi 6+ ile piyasaya çıkacağı açıklandı.

Google ile yaşanılan sıkıntıların ardından, Huawei firmasının piyasada çok daha güçlü var olmak istediği söyleniyor. Yeni çıkacak telefonlarda bulunan Wi-Fi 6+ özelliğinin ise ne kadar iyi olduğu tartışma konusu.

Wi-Fi 6‘ya sahip akıllı telefonların, teoride 1200 Mbps hıza ulaşabildiği biliniyor. Ancak gerçekte telefonlar, 900 Mbps hıza ulaşabiliyor. Wi-Fi 6+’ın ise henüz ne kadarlık bir hıza ulaşabileceği bilinmiyor. Huawei firmasının yakın zamanda Wi-Fi 6+ ile ilgili bir tanıtım gerçekleştirmesi bekleniyor.

Wi-Fi 6+’ın Ne Kadar İyi Olduğu Merak Konusu

Samsung'un Galaxy Note10, Galaxy Note10 + ve son zamanlarda piyasaya sürülen Galaxy S20 telefonlarında bulunan Wi-Fi 6+'ın, Wi-Fi 6'dan ne kadar iyi olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Teknoloji severler hem yeni Huawei P40 model cihazı hem de Wi-Fi 6+’ın ne kadar iyi olduğunu öğrenmek için sabırsızlıkla P40 model telefonun piyasaya çıkışını bekliyorlar.