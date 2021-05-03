Huawei P50 Fotoğrafları Sızdırıldı: İlginç Kamera Tasarımı!

Huawei P50 fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Sızdırılan görüntüler, çok yakında duyurulması beklene cihaz hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Huawei telefonu, ilginç kamera tasarımına sahip. Paylaşılan görsellere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Huawei P50 Fotoğrafları Paylaşıldı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin çok yakında tanıtacağı P50 modeline ait iki adet görsel sızdırıldı. DigitalChatStation tarafından Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan görseller, yeni akıllı telefon modeli ile ilgili birtakım bilgilere sahip olmamıza yardımcı oluyor.

Sızdırılan bir görselde beyaz renkli P50 modelinin hem arka hem de ön yüzeyini görme şansı elde ediyoruz. Çinli telefon üreticisinin yeni amiral gemisinin arka yüzeyinde yer alan kamera tasarımı dikkat çekiyor. Arka yüzeyde konumlanan kameralar büyük daire şeklinde.

Aktarılan bilgilere göre cihazın arka tarafında her dairede 2 adet sensör olmak üzere toplamda dört adet sensör yer alıyor. Yeni amiral gemisi, sahip olduğu kamera tasarımı ile rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.

Görsele baktığımızda cihazın ön yüzeyinde "HarmonyOS" yazısının yer aldığını görüyoruz. Görünüşe göre Huawei P50 modeli, Android yerine HarmonyOS isimli işletim sistemi ile birlikte gelecek. Çinm erkezli teknoloji devinin yeni amiral gemisinin mayıs ya da haziran aylarında tanıtılması ve hemen ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Android 12 Güncellemesi Alacak Huawei Telefonlar Listesi