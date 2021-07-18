Huawei P50 Görüntüleri Sızdırıldı!

Huawei P50 görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüler, çok yakında duyurulması beklene cihaz hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Huawei telefonu, ilginç kamera tasarımına sahip.

Huawei P50 Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tüm dünyada milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı tarafından sabırsızlıkla beklenen P50 modeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modeli görüntülendi. Böylelikle yeni cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak mümkün hale geldi.

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan görsellerde cihazın arka yüzeyini görüyoruz. Popüler sosyal medya ağ üzerinden paylaşılan görüntülere göre telefonun arka yüzeyi sade bir tasarıma sahip olacak.

Kamera modülünün tasarımı oldukça dikkat çekiyor. Kamera modülü daire şeklinde bir tasarıma sahip. Dairelerin içerisine sensörler entegre edilmiş. Telefonda kullanılan kameralar arasında IMX707 ve IMX600 sensörleri yer alacak. Bu sensörlerin yanı sıra 3x telefoto lens de bulunacak.

Huawei P50 Pro'nun dörtlü bir kamera dizilimi ile birlikte geleceği iddia ediliyor. Cihazın kamera tarafında IMX800, OV64A, 5x periskop ve yeni ToF sensörleri yer alacağı ileri sürüldü. Cihaz ana kamerasında bulunacak IMX800 sensörü, Sony tarihindeki en büyük sensör olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun özellikle gece çekimlerde büyük bir performans göstermesi bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre Huawei P50 serisinde iki farklı sürüm yer alacak. Çinli telefon üreticisi böylece işlemci tarafında tedarik sorunu ile karşı karşıya kalmayacak.

Bir sürümde Snapdragon 888 4G işlemcisinin yer alacak iken diğer sürümde ise Kirin 9000 işlemcisinin tercih edilecek. Cihazda Snapdragon 888 5G yerine 4G tercih edilmesi kullanıcıların şaşırmasına neden oldu. Elbette 5G yerine 4G tercih edilmesi, performansa etki etmeyecek.

P50 Pro ve P50 Pro+ modellerinin şelale ekran tasarımı ile beraber geleceği iddia ediliyor. Yeni modellerin OLED ekrana sahip olacağı da söylentiler arasında.

Huawei P50 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

HarmonyOS işletim sistemi ile çıkışını gerçekleştirecek ilk telefon olma unvanına sahip olacak P50 serisi 29 Temmuz tarihinde tanıtılacak.