Huawei P50 Geliyor: Huawei P50 İşlemcisi Sızdırıldı

Huawei P50 işlemcisi hakkında detaylar gelmeye başladı. Huawei P50 özellikleri nasıl olacak? Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni amiral gemisi cihaz hakkında ilk detaylar geldi.

Huawei P50 İşlemcisi Ne Olacak? Huawei P50 Özellikleri

Huawei P50'nin gücünü Kirin 9000 işlemciden alması bekleniyor. ABD'nin getirdiği kısıtlamalar Huawei'e ait olan HiSilicon'ın artık yeni işlemciler yapamayacağı anlamına geldiğinden dolayı durum bu yıl biraz farklı. Kirin 9000 işlemci son şirket içi çip olabilir.

PhoneArena'nın aktardığı habere göre, daha önce şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarına güç sağlamak için yeterli yongaya sahip olmadığı ve Huawei P50'nin Qualcomm veya MediaTek tarafından destekleneceği yönündeki söylentiler bulunmaktaydı. Görünüşe göre 9 milyon Kirin 9000 işlemci, ABD yasağı yürürlüğe girmeden önce Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından Huawei'ye gönderildi.

Samsung ve LG'nin Huawei P50 için OLED paneller tedarik edeceği yönünde söylentiler bulunuyor. Huawei P50 özellikleri hakkında şu anda çok fazla detay bulunmuyor. Huawei P50 özellikleri ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Sizler Huawei P50 hakkında ne düşünüyorsunuz? Huawei P50 modelinde şu özellik keşke olsa dediğiniz bir özellik var mı? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de Satışta

Huawei Mate 40 Pro, 13.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor.

6.76 OLED ekrana sahip olan cihaz 1.344 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor. Mate 40 Pro'nun arka tarafında 50 MP ana + 20MP ultra geniş açı + 12MP telefoto olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Mate 40 Pro'nun ön kısmında bir adet derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP kamera sensörü bulunmakta. Huawei Mate 40 Pro, 7x optik zoom yapabilme yeteneğine sahip.