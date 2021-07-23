Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ özellikleri gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merakla beklenen modellerin teknik özelliklerine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından P50 serisinde yer alan modellerin hangi özelliklere sahip olacağı sabırsızlıkla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Huawei firmasının yeni telefonlarına ait olduğu iddia edilen teknik özellikler ortaya çıktı.

Huawei P50 Özellikleri

Ekran: 6,3 inç, OLED, 90Hz

İşlemci: Kirin 9000E 5G / Snapdragon 888 4G

Pil: 4200 mAh, 66W hızlı şarj

Ağırlık: 186 gram

İddiaya göre P50 modeli 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED panele sahip olacağı iddia edilen cihazın kamera tarafında 3x optik zoom desteğinin olacağı ileri sürüldü. 8,3 mm kalınlığındaki modelin Snapdragon 888 4G ve Kirin 9000E 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre 66W hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 4200 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, OLED, 120Hz

İşlemci: Kirin 9000 5G / Snapdragon 888 4G

Pil: 4300 mAh, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı ileri sürülen P50 Pro modelinde OLED panelin yer alacağı iddia edildi. Cihazın kamera tarafında 5x periskop lense olacağı ileri sürüldü. Telefonun Snapdragon 888 4G ve Kirin 9000 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 4300 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Huawei P50 Pro+ Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, OLED, 120Hz

İşlemci: Kirin 9000 5G

Pil: 4300 mAh, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj

P50 Pro+ modelinin kamera tarafında 10x yakınlaştırma desteğine olacağı ileri sürüldü. Gücünü Kirin 9000 5G işlemcisinden alan cihazın OLED panele sahip olacağı iddai edildi. Paylaşılan bilgilere göre 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 4300 mAh batarya kapasitesi bulunacak.