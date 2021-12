Huawei P50 Pocket Özellikleri Sızdırıldı

Huawei oldukça yakın bir zamanda yeni katlanabilir telefon modeli olan P50 Pocket ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemlerde oldukça fazla sayıda sızıntı ile gündeme gelen modelin teknik özellikleri belli olmuş olabilir. Yeni bir sızıntı, Huawei P50 Pocket özellikleri hakkında merak edilen detaylara ışık tutuyor.

Twitter üzerinde paylaşılan sızıntıya göre P50 Pocket, 6.8 inç boyutunda birincil ve 1 inç boyutunda ikincil ekran ile kutudan çıkacak. Birincil ekran tamamı ile ana kullanıma odaklanırken, ikincil ekran bildirimler, kısa özetler ve kamera vizörü gibi daha farklı alanlara odaklanacak.

6.8"+ 1" displays

66w SuperCharge helps typical poor battery life.

Triple cam set up is close to standard P50. IMX766 + 13mp uw + 8 mp 3x tele

Kirin 9000 4G

Drop hinge structure.

Minor crease without gap

Price is going to similar or cheaper than Z flip 3.

BAL-AL00

Art edition pic.twitter.com/t4vUyQfMDw