Huawei P50 Pocket Özellikleri Sızdırıldı

Huawei oldukça yakın bir zamanda yeni katlanabilir telefon modeli olan P50 Pocket ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemlerde oldukça fazla sayıda sızıntı ile gündeme gelen modelin teknik özellikleri belli olmuş olabilir. Yeni bir sızıntı, Huawei P50 Pocket özellikleri hakkında merak edilen detaylara ışık tutuyor.

Huawei P50 Pocket Özellikleri Neler?

Twitter üzerinde paylaşılan sızıntıya göre P50 Pocket, 6.8 inç boyutunda birincil ve 1 inç boyutunda ikincil ekran ile kutudan çıkacak. Birincil ekran tamamı ile ana kullanıma odaklanırken, ikincil ekran bildirimler, kısa özetler ve kamera vizörü gibi daha farklı alanlara odaklanacak.

6.8"+ 1" displays

66w SuperCharge helps typical poor battery life.

Triple cam set up is close to standard P50. IMX766 + 13mp uw + 8 mp 3x tele

Kirin 9000 4G

Drop hinge structure.

Minor crease without gap

Price is going to similar or cheaper than Z flip 3.

BAL-AL00

Art edition pic.twitter.com/t4vUyQfMDw — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 17, 2021

Arka tarafa geçtiğimizde üçlü kamera kurulumu ile karşılaşacağımız belirtiliyor: 50 MP (IMX776) çözünürlüğündeki ana kamera 13 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğündeki telefoto lens ile desteklenecek. Bu kameraların tam olarak nasıl bir performans sunacağı ise şu an için bilinmiyor.

İşlemci tarafında Kirin 9000 ile kutudan çıkması beklenen modelin ilerleyen dönemlerde Snapdragon atılımı yapabileceği ifade ediliyor. Ayrıca batarya kapasitesinin görece zayıf olması ancak 66W hızlı şarj teknolojisi ile bu açığın kapatılması bekleniyor.

Tabii ki bu sızıntıda yer alan bilgileri tamamen doğru olarak kabul etmeden önce, resmi tanıtıma kadar, mesafeli bir yaklaşım sergilemek doğru olacaktır. Huawei P50 Pocket oldukça yakın bir zamanda tanıtılarak satışa sunulmalı. Peki siz yeni modelden neler bekliyorsunuz?