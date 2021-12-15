Huawei P50 Pocket Tanıtım Tarihi Açıklandı

Huawei P50 tanıtım tarihi duyuruldu. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni katlanabilir telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, yeni katlanabilir modelin özellikleri belli oldu mu? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Huawei P50 Pocket Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Huawei P50 ve P50 Pro modelleri yaz aylarında piyasaya sürüldü. Çin merkezli teknoloji devi tarafından yapılan paylaşım, çok yakında P50 serisine yeni bir üyenin daha katılacağını gözler önüne serdi.

Çinli telefon üreticisinin yeni katlanabilir akıllı telefonunun Mate V olarak satışa sunulacağı iddia ediliyordu fakat bu iddia doğru çıkmadı. Teknoloji devinin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre söz konusu model "Huawei P50 Pocket" olarak isimlendirilecek.

Akıllı telefon sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Huawei, yeni akıllı telefon modelinin 23 Aralık tarihinde tanıtılacağını duyurdu. P50 Pocket, tıpkı Galaxy Z Flip 3 ve Motorola Razr modelleri gibi dikey katlama formuna sahip olacka.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei P50 Pocket'ta Kirin 9000 ya da Snapdragon 888 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Telefonun özelliklerine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran: 6,6 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1228 x 2700 piksel

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP

Ön Kamera: 13 MP

Pil: 4360 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0

Ağırlık: 195 gram

P50 Pro isimli yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 40 MP çözünürlüğünde B/W kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Gücünü Kirin 9000 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. Depolama Alanı tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı sürüm bulunuyor.