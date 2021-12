Huawei P50 Pocket Tanıtım Tarihi Açıklandı

Huawei P50 tanıtım tarihi duyuruldu. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni katlanabilir telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, yeni katlanabilir modelin özellikleri belli oldu mu? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Huawei P50 ve P50 Pro modelleri yaz aylarında piyasaya sürüldü. Çin merkezli teknoloji devi tarafından yapılan paylaşım, çok yakında P50 serisine yeni bir üyenin daha katılacağını gözler önüne serdi.

Çinli telefon üreticisinin yeni katlanabilir akıllı telefonunun Mate V olarak satışa sunulacağı iddia ediliyordu fakat bu iddia doğru çıkmadı. Teknoloji devinin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre söz konusu model "Huawei P50 Pocket" olarak isimlendirilecek.

Akıllı telefon sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Huawei, yeni akıllı telefon modelinin 23 Aralık tarihinde tanıtılacağını duyurdu. P50 Pocket, tıpkı Galaxy Z Flip 3 ve Motorola Razr modelleri gibi dikey katlama formuna sahip olacka.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei P50 Pocket'ta Kirin 9000 ya da Snapdragon 888 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Telefonun özelliklerine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

