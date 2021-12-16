Huawei P50 Pocket Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei P50 Pocket tasarımı gün yüzüne çıktı. Böylelikle Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin katlanabilir akıllı telefon modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. P50 Pocket'ın render görseline dair detaylar haberimizde.

Huawei P50 ve P50 Pro modelleri yaz aylarında piyasaya sürüldü. Çin merkezli teknoloji devi tarafından dün yapılan paylaşım, çok yakında P50 serisine yeni bir üyenin daha katılacağını gözler önüne sermişti.

Çinli telefon üreticisinin yeni katlanabilir akıllı telefonunun Mate V olarak satışa sunulacağı iddia ediliyordu fakat bu iddia doğru çıkmadı. Teknoloji devinin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre söz konusu model "Huawei P50 Pocket" olarak isimlendirilecek.

Huawei P50 Pocket Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefon sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin render görüntüsü sızdırıldı. Community_EMUI kullanıcı ismine sahip Twitter hesabı üzerinden paylaşılan görsel, yeni telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağının yanıtını verdi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan render görüntüsü, Huawei P50 Pocket modelinin yalnızca arka yüzeyini gösteriyor. Bu sebepten ötürü cihazın ön yüzeyinin tasarımı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Çin mezkezli teknoloji devi Huawei'nin yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülü yer alıyor. Modülün içerisinde üç adet kamera bulunuyor. Kamera modülünün alt kısmında daire şeklinde ikinci bir ekran görüyoruz. Bu ekran üzerinden bildirimleri görüntüleme ve saate bakabilme gibi işlevler yapılabileceği tahmin ediliyor.

Dünya genelinde çok sayıda kulanıcı tarafından merak içerisinde beklenen P50 Pocket modelinin ön yüzeyini hâlâ göremedik fakat ekranın düz olacak ve muhtemelen delikli ekran tasarımına sahip olacak. Ayrıca telefonun çerçevesinin de oldukça ince olması bekleniyor.

Huawei P50 Pocket Ne Zaman Çıkacak?

Huawei, yeni akıllı telefon modelinin 23 Aralık tarihinde tanıtılacağını duyurdu. P50 Pocket, tıpkı Galaxy Z Flip 3 ve Motorola Razr modelleri gibi dikey katlama formuna sahip olacak. Huawei P50 Pocket'ta Kirin 9000 ya da Snapdragon 888 işlemcisinin yer alması bekleniyor.

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