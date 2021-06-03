Huawei P50 Pro Görüntüleri Sonunda Gün Yüzüne Çıktı!

Huawei P50 Pro görüntüleri nihayet ortaya çıkarak HarmonyOS işletim sistemli akıllı telefonu bekleyenlerin merakını giderdi. Huawei CEO'su Ren Zhengfei ayrıca çıkışı beklenen telefonun lansman tarihine dair bazı önemli bilgiler de verdi.

Huawei P50 Pro Görüntüleri Merak Uyandırdı

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, Huawei'in bir dizi yeni ürününü tanıtmak için sahne ışıklarını üzerinde topladı. Bir dizi yeni aksesuarla birlikte gelen MatePad Pro, Huawei Watch 3, FreeBuds 4, akıllı monitörlerin yanı sıra Huawei'in işletim sistemi HarmonyOS de resmi olarak tanıtıldı. Tanıtılan ürünler ile P40, P30, P20 ve hatta P10 gibi birçok eski ürün de piyasaya yeniden çıkıyor. Bu, Mate serisi akıllı telefonlar için de geçerli olacak.

Şirket, bütün bunların yanında uzun bir süreden beri beklenen P50 Pro'nun üzerindeki örtüyü de nihayet kaldırdı ve akıllı telefona ait ilk görüntüleri paylaştı. Tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon, arka tarafında bulunan büyük kameralar ile telefonun bekleyenlerini oldukça şaşırttı. P50 Pro'nun görüntüsüne aşağıdaki video oynatıcısı ile ulaşabilirsiniz.

Huawei'in P serisi akıllı telefonları her zaman fotoğrafçılığı odak noktasına aldı. Alman kamera yapımcısı Leica ve Çinli teknoloji devinin ilişkileri hakkında uzun bir zamandır bazı ayrılık söylentileri gündemde yer alıyor ancak görünüşe bakılırsa bütün bu söylentilere rağmen Leica ve Huawei ortaklığı hala devam ediyor.

Huawie CEO'su akıllı telefonun ilkbaharda çıkmasının beklendiğini söyleyerek telefonu gösterdi fakat şirket telefonun piyasaya sürülmesine doğru giden yolda bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle telefonun tam olarak ne zaman çıkacağı şimdilik söylenmiyor. Telefon ile ilgili söylentilerde özellikle son zamanlarda büyük bir artış meydana geldiği için şirketin telefonu sergilemek için baskı hissetmiş olabileceği düşünülüyor.

Huawei P50 Pro Özellikleri ve Çıkış Tarihi

P50 serisi akıllı telefonlar HarmonyOS işletim sistemi ile beraber gelecek ancak elimizde şimdilik bundan başka bir bilgi yok. Huawei'in yeni ortaya çıkan bazı tabletlerinde olduğu gibi bazı P50 telefonlar Qualcomm'un işlemcisini kullanabilir. Huawei P50 görüntüleri paylaşılmış olsa da yeni akıllı telefonlar için resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.