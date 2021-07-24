Huawei P50 Pro ile Çekilen İlk Fotoğraf Paylaşıldı!

Huawei P50 Pro ile çekilen ilk fotoğraf, Huawei'in resmi Weibo (Çinli sosyal medya platformu) hesabı üzerinden yayımlandı. Fotoğraf içinde yaklaşan amiral gemisi akıllı telefon P50 Pro'nun kamerasının nasıl olacağına dair önemli ipuçları barındırıyor.

Huawei P50 Pro ile Çekilen İlk Fotoğraf Nasıl Görünüyor?

Huawei resmi Weibo hesabında yapılan bir paylaşımda yaklaşan amiral gemisi telefonun ilk fotoğrafına yer verildi. Bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen cihazın arka kamerasının nasıl bir sonuç sağladığını öğrenmek isteyenlere küçük bir fotoğraf karesi ile yanıt verildi.

Çin merkezli teknoloji şirketi, söz konusu fotoğrafı ilk olarak Çinli sosyal medya platformu Weibo'da paylaştı. Fotoğrafta eskrim maçındaki iki kişinin olduğu ve karşı karşıya geldiği görülüyor. Bu fotoğrafa bakılacak olursa şirket, P50 Pro kamerasının ayrıntıları yakalama yeteneğini öne çıkarmaya çalışıyor.

Fotoğrafa dikkatlice bakılacak olduğunda eskrim maçındaki kişilerden birinin tam olarak karşısındaki rakibi iterken yakalanmış. Bu, kameranın anlık oldukça hızlı hareket eden kişinin tam o esnada hareketsiz yakaladığını gösteriyor.

Gönderinin açıklamasında da öne çıkarmaya çalışılan yetenek üstü kapalı bir şekilde vurgulanıyor. Huawei, görüntüye yer verdiği paylaşımında heyecan verici anlarda her saniyenin önemli olduğunu ifade etti.

Gönderi açıklamasında yer alan tek söz bununla da sınırlı değildi. Amiral gemisi serisi için ayrıca bir tarih de paylaşıldı. Huawei, yeni amiral gemisi serisi için 29 Temmuz'u işaret etti ve cihazın "her önemli anı yakalama" yeteneğinin altını çizdi.

Huawei P50 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Huawei P50 serisinin özellikleri gün yüzüne çıktı. Kullanıcılarla buluşturulacak telefonların özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Huawei P50 Özellikleri

Ekran: 6,3 inç, OLED, 90Hz

İşlemci: Kirin 9000E 5G / Snapdragon 888 4G

Pil: 4200 mAh, 66W hızlı şarj

Ağırlık: 186 gram

Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, OLED, 120Hz

İşlemci: Kirin 9000 5G / Snapdragon 888 4G

Pil: 4300 mAh, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj

Huawei P50 Pro+ Özellikleri