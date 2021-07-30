Huawei P50 Pro Kamera Puanı Liste Başına Yerleşti

Huawei P50 Pro kamera puanı ortaya çıktı. DXOMARK isimli, akıllı telefonların kamera performanslarını ölçen internet sitesi, Huawei'ni amiral gemisi telefonuna 149 puan verdi. Telefon aldığı bu telefonla birlikte listenin ilk sırasına oturmayı başardı.

Çinli teknoloji devi Huawei, dün itibarıyla yeni telefonlarını resmi olarak tanıtmıştı. Huawei P50 serisi ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan şirket, telefonların donanımsal özelliklerini takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşılan ilk bilgiler sonrasında telefonların temel özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanmıştı.

Huawei P50 Özellikleri

Ekran: 6,3 inç, OLED, 90Hz

İşlemci: Kirin 9000E 5G / Snapdragon 888 4G

Pil: 4200 mAh, 66W hızlı şarj

Ağırlık: 186 gram

Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, OLED, 120Hz

İşlemci: Kirin 9000 5G / Snapdragon 888 4G

Pil: 4300 mAh, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj

Huawei P50 Pro+ Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, OLED, 120Hz

İşlemci: Kirin 9000 5G

Pil: 4300 mAh, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj

Huawei P50 Pro Kamera Puanı Nasıl?

P50 Pro modelinin kamera özellikleri ise umut vaat ediyordu: Arka kamerada, f/1.8 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 megapiksel ana sensör içeren dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Buna f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksel monokrom lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel geniş açılı lens ve f/3.5 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise f/2.4 diyafram açıklığına ve otomatik odak desteğine sahip 13 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut.

Yeni modelin kamerası 149 puan alırken, zoom performansı 107, video puanı ise 116 oldu. P50 aldığı 149 puanla birlikte DXOMARK listesinin ilk sırasına oturmayı başardı. Daha önce telefonla çekilen ilk fotoğraflar paylaşılmıştı. Buna ek olarak, puanlamayı yapan internet sitesi de fotoğraf ve video performansına dair kendi görüntülerini paylaştı. Paylaştığı görüntülerle birlikte testin nasıl yapıldığı ve puanın nasıl verildiği de ayrıntılı olarak bu adres üzerinden açıklandı.

Huawei P50 Pro Kamera Özellikleri