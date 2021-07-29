Huawei tarafından saatler sonra tanıtılacak olan P50 ve P50 Pro, pek çok alanda oldukça dikkat çekici teknik özellikler ile birlikte gelecek. Tanıtıma saatler kala Huawei P50 Pro özellikleri sızdırıldı. Peki yeni amiral gemisi modeli kullanıcılara neler sunacak?

Huawei P50 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

P50 Pro'nun ekran detayları ile başladığımızda 6.6 inç boyutunda 2.700 x 1.228 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip OLED ekran ile karşılaşacağımız iddia ediliyor. Kalınlık tarafında ise yalnızca 8,5 mm'lik bir yapıya sahip olacak.

Dörtlü kamera kurulumu ile kutudan çıkacak olan modelde 50 MP çözünürlüğündeki ana kameraya 40 MP çözünürlüğünde monokrom sensör, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 64 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik edecek. Ayrıca ön tarafta da 13 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

Aynı sızıntı, işlemci tarafında Kirin 9000 tercih edileceğini işaret ederken, bu işlemcinin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleneceğini vurguluyor. Tabii ki bellek ve depolama için çeşitli varyantların uygulanması söz konusu olabilir.

Huawei P50 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı tarafından P50 serisinde yer alan modellerin hangi özelliklere sahip olacağı sabırsızlıkla bekleniyor. HarmonyOS işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonların tanıtım tarihine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ay Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden P50 serisinin tanıtım tarihi sızdırılmıştı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 29 Temmuz tarihinde tanıtılacaktı. 29 Temmuz, bu zamana kadar yalnızca bir söylentiydi.

Çinli teknoloji devi, Weibo platformu üzerinden bir görsel paylaştı. Paylaşılan görsel ile birlikte P50 serisinin 29 Temmuz tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Böylece Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan tanıtım tarihi doğrulanmış oldu.