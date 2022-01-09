Huawei P50 Pro Ve P50 Pocket Global Sürümleri Yolda: Tarih Verildi!
Huawei P50 Pro Ve P50 Pocket modelleriyle ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Şık tasarımlarıyla dikkat çeken modellerin global tanıtım tarihi açıklandı.
Huawei P50 Pro Ve P50 Pocket küresel sürümlerinin tanıtım tarihi açıklandı. Geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürülen cihazlar, çok yakında diğer ülkelerde de çıkışını gerçekleştirecek. Söz konusu modellere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Huawei P50 Pro ve P50 Pocket Küresel Tanıtım Tarihi Açıklandı
Teknoloji devi Huawei, 2021 yılının temmuz ayında P50 ve P50 Pro modellerini, aralık ayında ise serinin yeni üyesi Pocket'ı piyasaya sürdü. Şirket, söz konusu akıllı telefon modellerini diğer ülkelerde de satışa sunmak için kollarını sıvadı.
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Çin merkezli teknoloji devi, söz konusu cihazların global sürümlerinin tanıtım tarihini duyurdu. Aktarılan bilgilere göre güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan akıllı telefon modelleri 12 Ocak 2022 tarihinde tanıtılacak.
Huawei Malaysia, söz konusu akıllı telefon modellerini listeledi. Telefonların global sürümlerinin bazı özellikleri açıklandı. Aktarılan bilgilere göre P50 Pro modelinin küresel sürümünde Snapdragon 888 işlemcisi yer alacak. Telefonun Çin sürümünde ise Kirin 9000 işlemcisinin bulunuyor.
Söz konusu cihazların küresel sürümlerinde EMUI 12 yer alacağı belirtildi. Telefonların Çin sürümlerinde HarmonyOS 2.0 yer alıyor. P50 serisinin iki modeli, Malezya'da yalnızca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı konfigürasyon ile birlikte gelecek.
Telefonun ayrıca P50 Pocket Premium Edition isimli sürümü de küresel olarak çıkışını gerçekleştirecek. Bu sürümde 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunacak. Telefonların küresel sürümlerine ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.
Huawei P50 Pocket Özellikleri
- Ekran: 6,9 inç, OLED, 120Hz
- Çözünürlük: 1188 x 2790 piksel
- İşlemci: Snapdragon 888
- GPU: Adreno 660
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 40 MP + 13 MP + 32 MP
- Ön Kamera: 10,7 MP
- Batarya: 4000 mAh, 40W hızlı şarj
Huawei P50 Pro Özellikleri
- Ekran: 6,6 inç, OLED, 120Hz
- Çözünürlük: 1228 x 2700 piksel
- İşlemci: Snapdragon 888
- GPU: Adreno 660
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 4360 mAh, 66W hızlı şarj
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