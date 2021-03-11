Huawei P50 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı: Vay Be Dedirtecek

Huawei P50 Pro tasarımı sızdırıldı. Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında ilk tasarım sızıntısı yaşandı.

Huawei P50 Pro Tasarımı İlk Kez Gün Yüzüne Çıktı

Şelale ekran tasarımını koruması beklenen akıllı telefonun arka kamera tasarımı oldukça ilginç ve göz alıcı duruyor. OnLeaks, Huawei P50 Pro'nun bazı yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı ve birkaç özelliğine de ışık tuttu.

Gelen sızıntıya göre P50 Pro modelinde de P40 Pro'da yer alan kavisli ekran bulunacak. Akıllı telefonun ön kısmında minimalist görünen ve Samsung’un yeni Galaxy S ile Note serilerinde de olan delikli kamera sensörü yer alacak.

Huawei P50 Pro'nun çerçevelerinin ince ve cam olacağı, ekranın 6.6 inç boyutunda gelecei ve yüksek yenileme hızına sahip olacağı bildiriliyor. Cihazına arka panelinin camdan yapılmış olduğu söylentiler arasında bulunuyor. Arka kısımda iki büyük kamera sensörü olacak. Kamera hap şeklinde çıkıntısının bulunduğu konuşulmakta.

Huawei'nin akıllı telefona ekran altı parmak izi sensörü yerleştirdiği söylentileri ortalıkta dolaşmakta ve ses çıkışının üst ile alt kısmındaki hoparlörlerden olacağı söylenmekte.

P50 Pro'nun tanıtım tarihi ve teknik özellikleri ile ilgili net bir bilgi henüz bulunmamakta.

Cihazda hangi işlemcinin bulunacağı bilinmezliğini korurken Huawei P50 modelinin gücünü Kirin 9000 işlemciden alması bekleniyor. ABD'nin getirdiği kısıtlamalar Huawei'e ait olan HiSilicon'ın artık yeni işlemciler yapamayacağı anlamına geldiğinden dolayı durum bu yıl biraz farklı. Kirin 9000 işlemci son şirket içi çip olabilir.

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Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de Satışa Çıkmıştı

Geçtiğimiz aylarda Mate 40 Pro ülkemizde satışa çıkmıştı. Huawei Mate 40 Pro, 13.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor.

6.76 OLED ekrana sahip olan P40 Pro, 1.344 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Mate 40 Pro'nun arka tarafında 50 MP ana + 20MP ultra geniş açı + 12MP telefoto olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Mate 40 Pro'nun ön kısmında bir adet derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP kamera sensörü bulunmakta. Huawei Mate 40 Pro, 7x optik zoom yapabilme yeteneğine sahip.