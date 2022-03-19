Ürün gamını her geçen gün geliştiren Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, merakla beklenen amiral gemileri P50 Pro ve katlanır formdaki P50 Pocket telefonları ve Nova Serisi’nin en yeni modeli nova 9 SE ürünlerini teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. Huawei P50 Pro ve P50 Pocket Türkiye'de. İşte detaylar!

Huawei P50 Pro Özellikleri

P50 Pro, ana kamera düzeni olarak 50 MP (f/1.8, OIS), 40 MP (Siyah-beyaz, f/1.6), 13 MP Ultra Geniş Açı Kamera (f/2.2) ve 100x zoom yapabilen 64 MP Telefoto (f/3.5, OIS) kameraları kullanıyor. 10 kanallı multi spektrum renk sensörüyle True Chroma ve XD Fusion Pro süper renk filtre sistemini birleştiren kamera grubu, yüzde 103 daha fazla ışık girişiyle görsellerde yüzde 10 daha fazla detay yakalıyor. Aynı renk sistemini ön kamerada da kullanan P50 Pro, burada 100 derecelik geniş açı mercekli 13 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip.

Süper Bass stereo hoparlörler ile sesleri olabilecek en net şekilde ileten P50 Pro, ayrıca IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz SuperCharge ile sıfırdan yüzde 100 pil durumuna 1 saatte şarj edilebilen P50 Pro, ekran görselliği ile de ön plana çıkıyor. 6,6 inçlik 2700x1228 piksel çözünürlüklü 450 PPI OLED ekran, sRGB’den yüzde 25 daha fazla renk gösteren P3 gamutunu destekliyor ve 10 bit renk çözünürlüğü ile 16 milyon yerine 1,07 milyar renk gösterebiliyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran, gücünü Adreno 660 GPU’dan alıyor. Snapdragon 888 yonga setinin kullanıldığı P50 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.

Tüm bu bileşenler yalnızca 8,5 mm kalınlıkta ve 195 gram ağırlığındaki P50 Pro’da birleştirildi.

Huawei P50 Pocket Bizlere Neler Sunuyor?

Boşluksuz, tam katlanabilir yapısıyla HUAWEI P Serisi’nin estetiğini devam ettiren P50 Pocket, açıldığında 6,9 inçlik 2790x1188 piksel, P3 renk gamı destekli 1,07 milyar renk gösterebilen 442 PPI OLED ekranı ile göz dolduruyor. Telefonun kapağında yer alan 340x340 piksel, 60 Hz tazeleme hızında 1,04 inç OLED ekran, telefonu tam açmadan da widget ve özel uygulamalar ile bir çok işlevin kullanılmasını sağlıyor. 4000 mAh pil kapasitesiyle 15,7 saat video oynatma, 22 saat konuşma, 472 saat stand-by süresi bulunan P50 Pocket, 40W SuperCharge desteği ile 1,08 saatte sıfırdan tam şarj oluyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alınan sahip P50 Pocket, aynı zamanda 256 GB’a kadar NM bellek kartlarını da destekliyor; böylece telefonun depolama alanı 500 GB’a çıkartılabiliyor. Sadece 7,2 milimetre kalınlığında ve 190 gram ağırlığındaki P50 Pocket’ta Huawei’nin üst düzey kamera donanımı kullanılıyor. Ana kamera dizilimi 40 MP True-Chroma (F/1.8), 13 MP Geniş açı (F/2.2) ve 32 MP Ultra Spectrum (F/1.8) kameralarından oluşan P50 Pro, 4K video kaydı ve Full HD 960 FPS ağır çekim yapabiliyor. P50 Pocket ayrıca IP53 su ve toz dayanıklılığına da sahip.

Huawei Nova 9 SE Türkiye'de

Sevilen nova tasarımını devam ettiren ve HUAWEI’nin şimdiye kadar piyasaya sunduğu en yüksek çözünürlüklü, 108 MP kamera ile donatılan nova 9 SE, 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP derinlik algılama kamerası ve 2 MP makro kamerası ile fotoğrafçılıkta çok iddialı. Sadece 1 mm inceliğindeki ekran çerçevesi ile çok yüksek ekran-gövde alanı sunan 90 Hz tazeleme hızındaki 6,78 inçlik ekranıyla nova 9 SE, çekilen çok yüksek çözünürlüklü fotoğrafların gösterilmesinde de geri kalmıyor.

FHD+ çözünürlükteki ekran, sRGB yerine P3 renk gamutunu benimsediği için renkler de yüzde 25 oranında gerçeğe daha yakın görüntüleniyor. Tüm bu fotoğrafçılık harikası özellikleri 7,9 mm kalınlığındaki 3D cam gövdeye sığdırılan nova 9 SE, Huawei’nin EMUI 12 işletim sistemini kullanıyor.

Huawei’nin en yeni akıllı telefonu P50 Pro’nun ilk 10 siparişinde geçerli olmak üzere, WATCH GT 2 Pro, P50 Pocket’ın ilk 10 siparişine özel Watch GT 3 42mm’nin ücretsiz alınmasını sağlayacak hediye kuponu verilecek. Ayrıca Huawei online mağazaya abone olup kampanyaya katılım sağlayan kullanıcılara P50 Pro ve P50 Pocket için 600 TL indirim kuponu, Nova 9se ürünü için ise 300 TL indirim kuponu dağıtılacak.

Bu ürünleri satın alan kullanıcılar için, 1 yıllık BluTv üyeliği, 6 ay ekran koruma garantisi, 12 aylık ek garantide yüzde 50 indirim, 3 aylık 50 GB bulut depolama ve Huawei AppGallery kuponu gibi özel ayrıcalıklar sunuluyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.