Huawei P50 Serisinin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Huawei P50 serisinin tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre P50, P50 Pro ve P50 Pro+ modellerinin yer alacağı akıllı telefon serisi, çok yakında duyurulacak. Peki, Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni P50 modellerini ne zaman tanıtacak? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Huawei P50 Serisinin Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Dünya genelinde milyonlarca akıllı telefon kullanıcıs tarafından P50 serisi modelleri merak içerisinde bekleniyor. HarmonyOS işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonların ne zaman tanıtılacağı ve hangi teknik özelliklere sahip olacağı merak ediliyor.

Bir kullanıcı, Çin'de popüler bir sosyal medya uygulaması olan Weibo üzerinden merakla beklenen telefonların tanıtın tarihini paylaştı. Aktarılan bilgilere göre Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ modelleri 29 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Cihazlar tanıtıldıktan kısa süre sonra satışa sunulması bekleniyor.

Weibo kullanıcısı tarafından sızdırılan tarihe ilişkin Huawei herhangi bir açıklama yapmadı. Yani ortaya atılan iddia resmi olarak onaylanmadı. Bu sebepten ötürü bu bilginin doğru olmama olasılığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Çinli telefon üreticisinin yeni amiral gemisi, ilginç kamera tasarımı ile birlikte gelecek. Söylentilere göre P50 serisindeki modeller, Kirin 9000 işlemcisine sahip olacak. P50 Pro ve P50 Pro+ modellerinin şelale ekran tasarımı ile beraber geleceği iddia ediliyor. Yeni modellerin OLED ekrana sahip olacağı da söylentiler arasında.

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Huawei Mate 40 Pro

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Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20

Huawei Mate XS

Huawei Mate X

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5Z

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