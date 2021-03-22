Huawei P50 Tanıtım Tarihi Ertelendi: Huawei P50 Ne Zaman Çıkacak?

Huawei P50 tanıtım tarihi ile ilgili yeni bir rapor geldi. Huawei P50 çıkış tarihinin ertelendiği aktarılıyor. Huawei P50 ne zaman tanıtılacak? Gelin hep beraber Huawei'nin çok yakında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında gelen rapora göz atalım.

Huawei P50 Tanıtım Tarihi Değişti: Huawei P50 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni bir rapor HarmonyOS ile ilgili nedenlerden dolayı lansmanın ertelendiğini iddia ediyor. Rapor, Huawei P50'nin Çin'deki lansmanını Mayıs ayına ertelediğini ve bu gecikmenin büyük olasılıkla amiral gemisini önceden yüklenmiş HarmonyOS ile getireceğini öne sürüyor.

Söylentilere göre, Huawei P50 HarmonyOS işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2021'de HarmonyOS için büyük plan yapıyor ve bu işletim sistemini bu yılın sonuna kadar 300 milyondan fazla cihaza kuracağı aktarılıyor.

Huawei P50 serisi, 2020 yılında piyasaya sürülen P40 serisine benzer Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro + olmak üzere üç modelle gelecek.

Huawei P50 Pro'nun çerçevelerinin ince ve cam olacağı, ekranın 6.6 inç boyutunda gelecei ve yüksek yenileme hızına sahip olacağı bildiriliyor. Cihazına arka panelinin camdan yapılmış olduğu söylentiler arasında bulunuyor. Arka kısımda iki büyük kamera sensörü olacak. Kamera hap şeklinde çıkıntısının bulunduğu konuşulmakta.

Huawei'nin akıllı telefona ekran altı parmak izi sensörü yerleştirdiği söylentileri ortalıkta dolaşmakta ve ses çıkışının üst ile alt kısmındaki hoparlörlerden olacağı söylenmekte.

Huawei P50 modelinin gücünü Kirin 9000 işlemciden alması bekleniyor. ABD'nin getirdiği kısıtlamalar Huawei'e ait olan HiSilicon'ın artık yeni işlemciler yapamayacağı anlamına geldiğinden dolayı durum bu yıl biraz farklı. Kirin 9000 işlemci son şirket içi çip olabilir.

Yine bir rapora göre, P50, kullanıcıların çektiği fotoğraflarda kaliteyi artırmak için en büyük kamera sensörüne sahip olacak ve P40 veya Mate 40 cihazlarına göre güçlü olacak.

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Huawei P50 serisi ile ilgili detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Huawei P50 serisi ile ilgili düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!