Huawei P50 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Huawei P50 tanıtım tarihi duyuruldu. Weibo üzerinden yapılan duyuru ile birlikte kullanıcıların kafasında oluşan soru işaretleri giderildi. Peki, Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni P50 modelleri ne zaman tanıtacak? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Huawei P50 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı tarafından P50 serisinde yer alan modellerin hangi özelliklere sahip olacağı sabırsızlıkla bekleniyor. HarmonyOS işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonların tanıtım tarihine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ay Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden P50 serisinin tanıtım tarihi sızdırılmıştı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 29 Temmuz tarihinde tanıtılacaktı. 29 Temmuz, bu zamana kadar yalnızca bir söylentiydi.

Çinli teknoloji devi, Weibo platformu üzerinden bir görsel paylaştı. Paylaşılan görsel ile birlikte P50 serisinin 29 Temmuz tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Böylece Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan tanıtım tarihi doğrulanmış oldu.

Huawei firmasının yeni amiral gemilerinin kamera modülü daire şeklinde bir tasarıma sahip olacak. Dairelerin içerisinde sensörler bulunuyor. Telefonda kullanılan kameralar arasında IMX707 ve IMX600 sensörleri yer alacak. Bu sensörlerin yanı sıra 3x telefoto lens de bulunacak.

Huawei P50 Pro'nun dörtlü bir kamera dizilimi ile birlikte geleceği iddia ediliyor. Cihazın kamera tarafında IMX800, OV64A, 5x periskop ve yeni ToF sensörleri yer alacağı ileri sürüldü. Cihaz ana kamerasında bulunacak IMX800 sensörü, Sony tarihindeki en büyük sensör olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun özellikle gece çekimlerde büyük bir performans göstermesi bekleniyor. P50 Pro ve P50 Pro+ modellerinin şelale ekran tasarımı ile beraber geleceği iddia ediliyor. Yeni modellerin OLED ekrana sahip olacağı da söylentiler arasında.

Bir sürümde Snapdragon 888 4G işlemcisinin yer alacak iken diğer sürümde ise Kirin 9000 işlemcisinin tercih edilecek. Cihazda Snapdragon 888 5G yerine 4G tercih edilmesi kullanıcıların şaşırmasına neden oldu. Elbette 5G yerine 4G tercih edilmesi, performansa etki etmeyecek.

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