Huawei P50 Tasarımı Hakkında İlk İddia Geldi: Görüntü Dikkat Çekici

Huawei P50 tasarımı hakkında ilk iddia geldi. Huawei P50 tasarımı nasıl olacak? İşte Huawei P50 tasarımı ile ilgili gelen söylenti.

En son yıllık amiral gemisi Huawei Mate 40 serisinin lansmanından sonra Huawei, bir sonraki P serisi akıllı telefon olan Huawei P50'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Huawei'nin son patentine göre yapılan bazı resmi olmayan görüntüler ortaya çıktı.

Huawei P50 serisinin kavisli ekranı ve gözyaşı şeklindeki düzensiz arka lens modülü olabilir. Ortaya çıkan görüntüde Huawei P50'nin ön sol kısmında iki kamera sensörü olacağı ve arka tarafta ise periskop sensörü içeren dörtlü bir kamera modülü olacağı aktarılıyor.

Şu anda, lansman tarihi hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Tasarım da sadece bir iddiadan ibaret. Huawei tarafından bir resmi açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takip kalarak en güncel teknoloji haberlerine anında ulaşabilirsiniz.

Huawei P50'nin gücünü Kirin 9000 işlemciden alması bekleniyor. ABD'nin getirdiği kısıtlamalar Huawei'e ait olan HiSilicon'ın artık yeni işlemciler yapamayacağı anlamına geldiğinden dolayı durum bu yıl biraz farklı. Kirin 9000 işlemci son şirket içi çip olabilir.

Söylentilere göre, Huawei P50 serisi Mart 2021'de piyasaya sürülecek. Huawei P serisi, DxOMark sıralamasında en iyi üst düzey kamera sistemi ile tanınıyor. P50 serisi akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni kilometre taşları oluşturmak için gelecek yıl daha yeni kamera teknolojileri ve özellikleri sunacak.

