Huawei P60 Çıkış Tarihi Belli Oldu! İşte Özellikleri
Huawei'in yeni modellerinden olan P60 için resmi çıkış tarihi açıklandı.
Huawei'in sıradaki amiral gemisi telefonu P60 için nefesler tutuldu. Bir süredir Çin'de satışı devam eden P60 serisi, nihayet global marketlerde satışa çıkacak.
Buna göre Huawei P60 serisi, 9 Mayıs itibarıyla raflarda yerini alacak. Tanıtım etkinliğiyle birlikte aynı zamanda Huawei Mate X3 katlanabilir telefon ve bazı giyilebilir teknoloji ürünlerinin de satışa çıkması bekleniyor.
Huawei P60 Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Çinli teknoloji devinin 2023 yılı amiral gemisi serisi olan Huawei P60 serisi, toplamda üç farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkacak. P60, P60 Pro ve P60 Art, özellikle iPhone 14 ve Samsung Galaxy S22 serileriyle yarışacak.
Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 çip setinden alan telefonlar, özellikle ekran kalitesiyle dikkat çekiyor.
Huawei P60 serisi, Türkiye'de de satışa çıkacak. Ancak henüz Huawei P60 fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Telefonların Çin pazarındaki fiyatlandırması ise şu şekilde:
- Huawei P60: 655 dolar
- Huawei P60 Pro: 1031 dolar
- Huawei P60 Art: 750 dolar
Huawei P60 Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G version
- Ekran: 6.67 inç FHD+ OLED quad-curved, 120Hz (LTPO) yenileme hızı, 1,440Hz PWM karartma, 1.07 milyar renk desteği, 13MP ön kamera
- Tasarım: Anti-parmak izi feather kum teknolojisi, parlak cam yüzey
- Su Direnci: IP68
- Kamera: 48MP ana kamera (f1.4-f4.0 değişken fiziksel diyafram), 13MP ultra geniş açı lens, 12MP 5x optik zoom RYYB kamera, 100x zoom aralığı
- Pil: 4815mAh
- Şarj: 88W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Huawei P60 Pro Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G version
- Ekran: 6.67 inç FHD+ OLED quad-curved, 120Hz (LTPO) yenileme hızı, 1,440Hz PWM karartma, 1.07 milyar renk desteği, 13MP ön kamera
- Tasarım: Anti-parmak izi feather kum teknolojisi, parlak cam yüzey, Kunlun cam koruma
- Su Direnci: IP68
- Kamera: 48MP ana kamera (f1.4-f4.0 değişken fiziksel diyafram), 13MP ultra geniş açı lens, 48MP süper gece görüşlü telefoto kamera (f2.1 büyük diyafram), 3,5x optik zoom aralığı, 100x dijital zoom aralığı, makro çekim desteği
- Pil: 4815mAh
- Şarj: 88W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Huawei P60 Art Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G version
- Ekran: 6.67 inç FHD+ OLED quad-curved, 120Hz (LTPO) yenileme hızı, 1,440Hz PWM karartma, 1.07 milyar renk desteği, 13MP ön kamera
- Tasarım: Sanatsal estetik, benzersiz kamera modülü, Kunlun cam koruma, kısıtlamasız hatlarla şekil verilmiş adanmış çizgiler
- Su Direnci: IP68
- Kamera: 48MP ana kamera (f1.4-f4.0 değişken fiziksel diyafram), 40MP ultra geniş açı lens, 12MP 5x optik zoom RYYB kamera, 100x zoom aralığı
- Pil: 5100mAh
- Şarj: 88W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Huawei Watch Buds İncelemesi
Yenilikçi tasarımı ile ilgi odağı hâline gelmeyi başaran Huawei Watch Buds, kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunuyor.
YORUMLAR