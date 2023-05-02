Huawei P60 Çıkış Tarihi Belli Oldu! İşte Özellikleri

Huawei'in sıradaki amiral gemisi telefonu P60 için nefesler tutuldu. Bir süredir Çin'de satışı devam eden P60 serisi, nihayet global marketlerde satışa çıkacak.

Buna göre Huawei P60 serisi, 9 Mayıs itibarıyla raflarda yerini alacak. Tanıtım etkinliğiyle birlikte aynı zamanda Huawei Mate X3 katlanabilir telefon ve bazı giyilebilir teknoloji ürünlerinin de satışa çıkması bekleniyor.

Huawei P60 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çinli teknoloji devinin 2023 yılı amiral gemisi serisi olan Huawei P60 serisi, toplamda üç farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkacak. P60, P60 Pro ve P60 Art, özellikle iPhone 14 ve Samsung Galaxy S22 serileriyle yarışacak.

Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 çip setinden alan telefonlar, özellikle ekran kalitesiyle dikkat çekiyor.

Huawei P60 serisi, Türkiye'de de satışa çıkacak. Ancak henüz Huawei P60 fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Telefonların Çin pazarındaki fiyatlandırması ise şu şekilde:

Huawei P60: 655 dolar

655 dolar Huawei P60 Pro: 1031 dolar

1031 dolar Huawei P60 Art: 750 dolar

Huawei P60 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G version

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G version Ekran: 6.67 inç FHD+ OLED quad-curved, 120Hz (LTPO) yenileme hızı, 1,440Hz PWM karartma, 1.07 milyar renk desteği, 13MP ön kamera

6.67 inç FHD+ OLED quad-curved, 120Hz (LTPO) yenileme hızı, 1,440Hz PWM karartma, 1.07 milyar renk desteği, 13MP ön kamera Tasarım: Anti-parmak izi feather kum teknolojisi, parlak cam yüzey

Anti-parmak izi feather kum teknolojisi, parlak cam yüzey Su Direnci: IP68

IP68 Kamera: 48MP ana kamera (f1.4-f4.0 değişken fiziksel diyafram), 13MP ultra geniş açı lens, 12MP 5x optik zoom RYYB kamera, 100x zoom aralığı

48MP ana kamera (f1.4-f4.0 değişken fiziksel diyafram), 13MP ultra geniş açı lens, 12MP 5x optik zoom RYYB kamera, 100x zoom aralığı Pil: 4815mAh

4815mAh Şarj: 88W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Huawei P60 Pro Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G version

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G version Ekran : 6.67 inç FHD+ OLED quad-curved, 120Hz (LTPO) yenileme hızı, 1,440Hz PWM karartma, 1.07 milyar renk desteği, 13MP ön kamera

: 6.67 inç FHD+ OLED quad-curved, 120Hz (LTPO) yenileme hızı, 1,440Hz PWM karartma, 1.07 milyar renk desteği, 13MP ön kamera Tasarım: Anti-parmak izi feather kum teknolojisi, parlak cam yüzey, Kunlun cam koruma

Anti-parmak izi feather kum teknolojisi, parlak cam yüzey, Kunlun cam koruma Su Direnci: IP68

IP68 Kamera: 48MP ana kamera (f1.4-f4.0 değişken fiziksel diyafram), 13MP ultra geniş açı lens, 48MP süper gece görüşlü telefoto kamera (f2.1 büyük diyafram), 3,5x optik zoom aralığı, 100x dijital zoom aralığı, makro çekim desteği

48MP ana kamera (f1.4-f4.0 değişken fiziksel diyafram), 13MP ultra geniş açı lens, 48MP süper gece görüşlü telefoto kamera (f2.1 büyük diyafram), 3,5x optik zoom aralığı, 100x dijital zoom aralığı, makro çekim desteği Pil: 4815mAh

4815mAh Şarj: 88W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Huawei P60 Art Özellikleri