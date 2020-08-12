Huawei'den Heyecanlandıran Patent: Tam Ekran Parmak İzi Sensörü

Parmak izi sensörü teknolojisi yıllar içinde gelişti ve artık çoğu akıllı telefonda ekrana gömülü, ayrı yer kaplamıyor. Yeni çıkan Android telefonların çoğun ekran içi parmak izi okuyucu kullanıyor ancak mükemmel çalıştığı söylenemez. Cihazın kilidini açmak için parmak izi sensörünün olduğu noktayı tam olarak tutturmak gerekiyor. Huawei’nin ortaya çıkan yeni patenti bu sorunu çözüyor.

Tam Ekran Parmak İzi Sensörü

Gittikçe daha fazla akıllı telefon üreticisi ekran altı parmak izi okuma teknolojisini telefonuna dahil ediyor ancak bu teknoloji ekranın bir kısmında çalışıyor. Bu, çalışması için kullanıcının parmağını sensörün üzerine koyması gerektiği anlamına geliyor. Huawei, ekranın tamamını kapsayan parmak izi sensörü için patent başvurusunda bulundu.

Bu, kullanıcının ekranın herhangi bir yerine dokunarak kimliğini doğrulayabileceği anlamına geliyor. Parmak izi sensörünün olduğu yer gizli olacağından kimliği doğrulanmamış kullanıcıların cihazın kilidini açması zor olacak. Parmak izi sensörünü uygulama simgelerinin üzerine yerleştirerek uygulamaların başkaları tarafından açılmasını engellemek de mümkün olacak. Bazı uygulamalar zaten ek güvenlik düzeyi sağlıyor ancak bu özellik kullanıcının istediği uygulamayı parmak iziyle koruyabilmesini sağlayacak.

Huawei, sensörün alanını sınırlandırarak, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açılacağından pil tüketimini de azaltabileceğine inanıyor. Bununla birlikte bu bir patent olduğundan gerçeğe dönüşmeme ihtimali de var. Apple’ın da ekran içi/ekrana gömülü parmak izi okuyucu (Touch ID) patenti ortaya çıkmıştı ancak iPhone 12 serisinde de Face ID olacak. iPhone 13 serisinde çentiksiz ekran görebiliriz.