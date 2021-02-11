Huawei, PlayStation'a Benzer Oyun Konsolu Geliştiriyor İddiası

Huawei, oyun sektörüne hızlı bir giriş yapabilir. Huawei iddialara göre, PlayStation ve Xbox'a benzer oyun konsolu geliştiriyor. Konu hakkındaki ilk bilgiler geldi. Tanıtım tarihi ise henüz gelmedi. İşte gelen detaylar.

Huawei'den PlayStation ve Xbox'a Benzer Oyun Konsolu Yolda

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma göre Huawei, PlayStation ile Xbox'a benzer bir oyun konsolu tanıtmayı planlıyor.

Huawei'nin bu yıl içerisinde oyuncu dizüstü bilgisayarı piyasaya sürerek oyun sektörüne adım atması da bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Huawei ve Honor'un bir oyuncu dizüstü bilgisayarı veya performansı yüksek dizüstü bilgisayarı tanıtacağı söylenmekteydi. Ancak sadece Honor, Hunter oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Huawei tarafından dizüstü bilgisayar ile ilgili bir etkinlik düzenlenmemişti.

Weibo'da yapılan paylaşım ile ortalık yeniden alevlendi. Şu anda Huawei'nin oyun konsolları ve oyuncu dizüstü bilgisayarları hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Huawei'nin kendi oyuncu dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bildiğiniz üzere Huawei, Honor markasını satmıştı. Honor markasının Huawei markası ile artık bir alakası bulunmuyor. Bundan dolayı Huawei'nin kendi oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Oyun konsolunun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bir tarih bilgisi bulunmuyor.

Konu hakkındaki detayları önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğini umuyoruz. Huawei oyun sektörüne giriş yapar ise fiyatlarda bir oynama olur mu henüz bu konuda bir yorum yapmak mümkün görünmüyor. Ancak Huawei'nin ürünleri uygun fiyatlı bir şekilde piyasaya sürülür ise rakipleri ile büyük rekabet edebilir.

PlayStation 5'in dijital sürümünün fiyatı geçtiğimiz haftalarda 5.999 TL olarak açıklanmıştı. Xbox Series S ise 4.499 TL civarlarından satılıyor.

Oyun bilgisayarı sektöründe Msi, Monster gibi markalar yer alırken oyun konsolu sektöründe ise Sony, Microsoft bulunuyor. Huawei'nin karşısında çok sıkı rakipler duruyor.

Hep birlikte Huawei'nin nasıl bir adım atacağını bekleyip göreceğiz. Sizler Huawei'nin oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar çıkaracak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!