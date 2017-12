Huawei PSmart (Huawei Enjoy 7S) Sızdırıldı!

Huawei, önümüzdeki hafta başlayacak CES 2018 fuarında güçlü bir akıllı telefonla karşımıza çıkabilir. Enjoy 7 Plus’ın iyileştirilmiş sürümü (Enjoy 7S) olacağı tahmin edilen cihaz, Huawei PSmart adıyla veya tamamen farklı bir adla fuarda tanıtılabilir.

Teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği akıllı telefonların fotoğraf ve bilgilerini sızdırmasıyla tanınan Evan Blass kısa adıyla evleaks’e göre Huawei çok yakında amiral gemisine yakın özellikler sunan bir akıllı telefon tanıtacak. Çin dışında Huawei PSmart adıyla tanıtılması beklenen telefonda 5.65 inç 18:9 1080 x 2160 LCD ekran, sekiz çekirdek Kirin 659 işlemci (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz hızda çalışan), 3GB / 32GB veya 4GB / 64GB depolama, 13 megapiksel + 2 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera olacağı söyleniyor. 7.5 mm incelik, 143 g ağırlık ve 3000 mAh batarya ile gelmesi beklenen telefon, kutusundan Huawei’nin EMUI 8.0 arayüzünü kullanan Android 8.0 Oreo ile çıkacak.

This will be offered outside of China as the Huawei PSmart. pic.twitter.com/sR2yadWdBV