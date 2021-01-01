Huawei, PUBG Mobile’ı Kaldırdı: İşte Nedeni!

Huawei, milyonlar tarafından oynanan popüler battle royale oyunu PUBG Mobile’ı kaldırma kararı verdi. Oyuncular, yeni yılın coşkunu yaşamaya devam ederken Çin merkezli şirketten gelen karar birçok oyuncunun üzülmesine neden oldu. Bu karardan sadece battle royale oyunu değil, Tencent Games’in bütün mobil oyunları etkilendi.

Huawei, PUBG Mobile’ı Neden Kaldırdı?

Son aktarılan bilgilere göre Çin merkezli şirket, 2020 yılının son gününde popüler battle royale oyunu başta olmak üzere birçok sevilen mobile oyunun arkasındaki isim Tencent Games’in birçok oyununu kaldırma kararı aldı. 31 Aralık 2020 saat 17.57’de iki şirket arasındaki iş birliğinde büyük bir değişiklik meydana geldiği belirtildi. Bu değişiklik, iki şirket arasındaki ilişkinin yokuşa sürüklemesine neden oldu. Çin merkezli şirket, Tencent Games’i uygulama mağazasından kaldırmak zorunda kaldı.

Huawei’nin açıklamasına göre Tencent’in talebi üzerine harekete geçti. Çin merkezli firma şu an durum hakkında bir değerlendirme yapıyor. Şu an iki şirketin de iş birliğine devam edebilmek için gerekli görüşmeleri devam ediyor.

Tencent, Çin merkezli şirketin mobil oyun platformu ile mobil oyun promosyon sözleşmesinin yenilenmemesinden ötürü mobil oyunların bu sabah erken saatlerde oyun raflarından kaldırıldığını iddia etti. Ortada konu hakkında birçok iddia dönüyor olsa da yapılmış resmi açıklamalara göre bu iddiaların hiçbir doğruluk payı bulunmuyor.

PUBG Mobile başta olmak üzere Tencent’in birçok oyununu kaldıran şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi.