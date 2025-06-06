Bu Telefonla Çekilen Fotoğraflar Profesyonel Makinelere Taş Çıkaracak

Mobil fotoğrafçılıkta kartları yeniden dağıtmaya hazırlanan Huawei, yakın zamanda HarmonyOS 5 tabanlı Pura 80 serisini Çin'de dağıtmaya başlayacak. Serinin kamera yeteneklerine dair bir video da lansman öncesinde paylaşıldı.

Huawei, P9 modeliyle siftahını yaptığı XMAGE görüntüleme teknolojisinin çok daha gelişmiş bir versiyonunu Pura 80 serisine de dahil etti. Ayrıca gelişmiş periskop telefoto lens teknolojisi de bu serinin kamerasını oldukça güçlü ve değerli kılıyor.

20X Yakınlaştırma Yapabilen Hibrit Lens

Pura 80 serisinin kamera sisteminin en dikkat çekici özelliği, gelişmiş periskop telefoto lens teknolojisi. Huawei tarafından paylaşılan videolarda, hibrit yakınlaştırma özelliği kullanıldığında inanılmaz sonuçlar elde edilmiş. Örneğin 10x ve 20x gibi inanılmaz değerlerde bile görüntü kalitesinden ödün verilmiyor. 50 MP kamera 1/1.28 inçlik sensörler bulunuyor ve periskop telefoto lens sayesinde uzak mesafedeki nesneler bile üstün detaylarla yakalanıyor.

Resmi olarak paylaşılan videoda, Pura 80 serisinin güçlü zoom özelliklerine dikkat çekiliyor:

Huawei Pura 80 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Dağıtım için tarih 11 Haziran 2025 olarak belirlendi. Pura 80 serisinin; Standart, Pro, Pro+ ve Ultra olmak üzere dört farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Modeline göre fiyatlar değişkenlik gösterecek. Özellikle kamera tarafında yer alan RYYB renk filtreli 1 inçlik sensör, değişken diyafram açıklıkları ve az ışıkta bile üstün performans gösterilmesini sağlayan donanımına bakılırsa Pura 80 serisinin fiyatı cep yakabilir.