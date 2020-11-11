Huawei için Yeni Güzel Haber: Qualcomm'dan Çip Alabilecek İddiası

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Huawei hakkında güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden olan Qualcomm Huawei'ye çip satabilmek için lisans aldı iddiası ile gündemde.

Qualcomm Huawei'ye Çip Satabilmek için Lisans Aldı İddiası

Çin'den gelen bir rapor, Qualcomm'un Huawei'yi çip tedarik etmek için bir lisans aldığını iddia etti. Rapora göre Qualcomm, Huawei'nin talebini ancak Honor markası Çinli şirketin omuzlarında değilse karşılayacak. Kapasiteden dolayı Honor markasını karşılayamayacağı söyleniyor.

Huawei'nin bildiğiniz üzere Honor markasını Shenzhen hükümeti tarafından yönetilen bir konsorsiyuma satacağı söyleniyor. Bu satış gerçekleşir ise Qualcomm, Huawei'ye çip satabilecek ve kapasite yeterli olacak. Huawei'nin Honor markasını 15 Kasım tarihinde 15.2 milyar dolara satacağı iddiaları ortalıkta dolaşıyor.

Şu anda gelen bu raporun sadece bir söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Qualcomm tarafından konu ile alakalı bir resmi açıklama yapılmış değil. Qualcomm'un Eylül ayında herhangi bir lisans almadığı da yine konuşulanlar arasında.

Detaylar netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Sizler Qualcomm'un Huawei'ye çip satabilmek için lisans aldığı iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi ve düşüncelerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

ABD hükümetinin kararı ile Huawei'nin ABD teknolojileriyle yapılmış herhangi bir donanımı tedarik etmesi yasaklanmıştı. Bu yaptırımlar nedeniyle Huawei, yonga üreticisi TSMC ile iş birliği yapamaz hale gelmişti. TSMC, Huawei'nin Kirin işlemcilerini üretmekteydi. Geçtiğimiz hafta gelen haberle beraber Huawei, ABD menşeli çip üreticileri ile iş birliği yapabileceği söylendi. Haberi okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.