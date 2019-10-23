Huawei Rekorlara Doymadı: 200 Milyon Satış

Akıllı telefon piyasasında rekor üstüne rekor kırmaya devam eden Huawei 200 milyon satış rakamına ulaştı. Şirket diğer rakiplerine göre gerçekten de çok hırslı. İşte Huawei akıllı telefon satışları ile ilgili şaşıracağınız bu haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın Mayıs ayında Huawei ile ABD arasında büyük bir ticaret krizi başlamıştı. Bu kriz Huawei şirketinin Google gibi ABD merkezli kuruluşlardan herhangi bir hizmet almasını engelledi. YouTube ve Gmail gibi son derece kritik uygulamalara sahip olan Google şirketi, Huawei akıllı telefonlarda bunların kullanılmasını engellemeye başladı. Huawei'nin ABD ve Avrupa'da satış alanında düşüş yaşamasının nedeni buydu.

Huawei 300 milyon rekorunu tutturmaya çalışacak

Huawei Mate 30 Pro modeli herhangi bir Google hizmeti almadan piyasaya sunuldu. Buna rağmen önemli bir satış gerçekleştirildi ve şirketin yıl sonu için hedefe koyduğu 300 milyon rakamı yavaş yavaş tamamlanmak üzere.

Huawei akıllı telefonlarının satışında bu kadar yüksek miktarların konuşulması elbette daha çok Çin kaynaklı. Şirketin kullanıcılarının önemli bir bölümü Çin sınırları içerisinde yaşayan kişilerden oluşuyor. Bildiğiniz üzere Çin'de Google hizmetleri kullanılmıyor. Bunun yerine daha çok yerel kaynaklı uygulamalar tercih ediliyor.

Şirket tarafından belirlenen 300 milyon rakamının tamamlanmasına sadece 64 gün kaldı. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu rekor Huawei tarafından kırılacak. Peki sizce şirket Google ve diğer ABD merkezli kuruluşların desteği olmadan ne kadar ilerleyebilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.